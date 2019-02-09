壓力累積導致自殺遞延 防治要搶快

（中央社記者梁珮綺台北9日電）自殺曾是十大死因之一，直到民國99年才退出，不過，全國每年仍有3千多人自殺死亡，台北市占300多人。壓力累積易有「遞延效果」，如何阻擋，正是自殺防治中心的努力重點。

台北市衛生局心理衛生科長曾光佩表示，台北市自殺死亡率在94年時達到高峰，每10萬人中有17.8人自殺，當時的全國自殺死亡率為18.8人，隨後逐年遞減，而98年自殺防治中心成立後，自殺死亡率更大幅下降。

數據顯示，102年有261人自殺死亡，換算成比例為每10萬人中有9.7人、103年有311人，比例為11.5人、104年有318人，比例為11.8人，105年有308人，比例為11.4人、106年有317人，比例為11.8人。

而全國的自殺死亡人數，從102年至106年，每年都在3500人至3900人間，台北市為全國自殺死亡率最低縣市，每年仍有300多人自殺死亡。

曾光佩分析，自殺成因太複雜，涉及家庭、人際、經濟、憂鬱情緒等，而年齡也有影響，「年紀愈大，死亡率愈高」，尤其老人家一旦嘗試自殺，救回來的機會相當低。

她說，65歲以上長者自殺因素多因家庭或疾病，如面對孩子離家的空巢期，難以排解寂寞情緒、老人照顧老人的龐大壓力，以及久病厭世等，常讓長者萌生輕生念頭。

中年男性會自殺，多是經濟因素與工作壓力，中年女性則是家庭與親子關係；年輕族群有的是課業壓力太沈重，或情關難過，有的則是看到某明星自戕，產生模仿效應。

自殺防治中心組長游川杰說，將91年至106年的貧窮率、離婚率與失業率與自殺死亡率做相關研究，會發現隔年的相關程度比前一年還要高；而自殺防治中心委託台大公衛學院，進行101年至105年台北市自殺趨勢分析，發現中秋節前後的自殺死亡率明顯偏高，春節、清明、端午等其它節慶反而無異常。

曾光佩表示，原因在於「遞延效果」，她說，「當下窮困2個月、吵架2個月，不會產生自殺念頭」，當問題遲遲沒有解決，時間就會產生加乘效果，時間愈長、效果愈大。

所以，自殺防治中心的工作就是阻擋遞延效果發生，曾光佩說，要跟時間賽跑，給予對方當下最需要的資源、關懷與陪伴。

而資料顯示，自殺死亡的人當中，有50%在自殺前1個月有頭痛、睡不著、憂鬱症等狀況，並尋求醫師協助。（編輯：李亨山、翁翠萍）1080209