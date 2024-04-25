居家托育訪視指引擬修 民團肯定但憂基層負擔增

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（中央社記者曾以寧台北25日電）衛福部將調整居家托育訪視指引。民間團體今天表示，此次訂出較完整訪視指標，是台灣保母管理制度重要里程碑，但也憂心加重訪視員負擔，盼降低訪視比、減輕訪視人員行政負荷。

劉姓保母涉嫌虐待兒福聯盟委託照顧的1歲男童案引譁然。衛福部今天表示，昨天已開會討論取得共識，將修訂居家托育訪視指引，3歲以下全日托嬰幼兒及出養、發展遲緩與家外安置童，以及長期收托數較多、有不當對待等情況保母，將提升訪視頻率至1年6次，預計5月上路。

參與會議的彭婉如文教基金會居家托育部研發組長李庭欣接受媒體電訪表示，這次除調整訪視頻率，也訂出相較過去更完整、周全的訪視指標，未來訪員會有更明確有目標，知道進到保母家後要觀察哪些面向，相信觀察深度及廣度都增加後，能更全面知道保母照顧狀況。

「我覺得這是台灣居家保母管理制度非常重要的里程碑。」李庭欣說，非常肯定訂定這樣的指引，因為這絕對會是做居家訪視時好用的工具，但也憂心增加一線訪視人員負荷。

「這些工作會增加訪員非常多的工作量。」李庭欣指出，現在國內每個訪視員要負責60個保母，以每個保母帶2個孩子計算，相當於要與120個家庭溝通；再增加訪視次數，對一線工作人員來說是沉重負擔。

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李庭欣說，放眼國際，各國要提升居家托育品質管理與提升，多半都是透過專人到府訪視，例如澳洲就是每月都要訪視，但每個訪視人員僅需負責20個保母；盼後續政府能補上相關配套，適時討論人力增補，及減少無關訪員專業的行政工作，否則很難期待訪員很專注、有敏感度地留意每個有潛在危機的蛛絲馬跡。

訪視工作常見困難，李庭欣指出，雖然不約訪才能看到最真實樣貌，但是在集合住宅大樓常碰到大樓管理員會先通知住戶，導致無法做到真正的「無預警訪視」。這部分希望回到社會局處，透過發文給管委會等行政協調，讓未來訪視可以做到真正的無預警。（編輯：管中維）1130425