花蓮強震募款逾14億 中信、台彩、龍山寺皆響應

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（中央社記者賴于榛台北26日電）賑災基金會今天公布花蓮地震最新募款進度，截至下午4時共募得新台幣逾14億元，其中中國信託捐款1000萬元、台灣彩券公司捐500萬元，艋舺龍山寺也捐出500萬元協助災後重建。

衛福部轄下的公設財團法人賑災基金會4日開辦0403花蓮震災募款專案，開放勸募專戶至5月3日止，為期1個月，民眾可透過匯款、集資平台、LINEPay，以及超商機台等管道捐款，捐款收據將於勸募期滿後，統一由賑災基金會提供。

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賑災基金會今天透過新聞稿指出，截至下午4時共募得新台幣逾14億元，總捐贈筆數17.8萬筆，其中艋舺龍山寺捐款500萬元、中國信託捐款1000萬元，台灣彩券公司也捐500萬元，協助賑災及災區重建工作，與災民攜手共度難關。

賑災基金會說，龍山寺投入公益慈善不遺餘力，在2009年八八水災時，龍山寺也曾捐款協助屏東牡丹鄉高士部落興建第二期永久屋，此次則秉持聞聲救苦精神，希望幫助花蓮縣及各受災縣市災民重建。（編輯：林興盟）1130426