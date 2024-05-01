天氣風險：線狀對流發展 午後南部防強降雨、雷擊

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（中央社記者張雄風台北1日電）根據氣象署網站，今天截至中午12時30分，累積雨量以台中市和平區58毫米最多。天氣風險公司提醒，台灣海峽南部有一條線狀對流發展中、每分鐘逾600次的閃電，午後南部需留意強降雨和雷擊。

根據中央氣象署網站，今天截至中午12時30分，累積雨量與清晨相似，累積雨量最多處仍為台中市和平區58毫米；其他縣市部分，以南投縣仁愛鄉、信義鄉同為43毫米居次。

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天氣風險公司今天在臉書表示，鋒面過境帶來的第1波雨勢在今天清晨很快通過，台灣各地進入降雨相對緩和的空檔；但今、明2天鋒面仍將在台灣附近徘徊，還是要留意隨時有對流系統發展、移入，帶來降雨。

天氣風險指出，目前在台灣海峽南部有一條「線狀對流」發展中，閃電訊號非常活躍，高達每分鐘600次以上；中午過後南部的朋友們要注意這條對流系統的動向，通過時會帶來瞬間強風、強降雨和雷擊。（編輯：李亨山）1130501