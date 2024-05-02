網紅七寶媽談資源班態度惹議 教長：可作機會教育

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北2日電）網紅七寶媽「林叨囝仔The Lins' Kids」日前開直播推薦書籍時，回應資源班相關問題時的態度引發爭議。教育部長潘文忠今天表示，持續推動校園反歧視，七寶媽事件可作為機會教育題材。

網紅七寶媽4月24日開直播介紹廠商書籍時，被網友問到孩子是否就讀資源班，她兒子回應：「不可能啦，我那麼聰明，以我的智商。」七寶媽反問：「你們班有人在資源班嗎？」她兒子回應：「沒有，我們班一個問題兒童都沒有。」七寶媽聽完以大笑回應。

上述直播遭各界批評涉及歧視，七寶媽於4月25日道歉，稱自己絕無歧視資源班，直播當下沒有聽清楚兒子的回應，沒能即時導正。

立法院教育及文化委員會今天邀請潘文忠報告「偏遠地區學校教育發展條例施行迄今之成效及檢討」專題報告。民主進步黨籍立委林宜瑾質詢時提及「七寶媽」事件，並感到憤怒和難過。

林宜瑾表示，政府和各校一直努力消弭歧視，但為何還是有人會說這樣的話。她認為有歧視觀念的網紅不是少數，只是沒有說出口而已。她呼籲教育部檢討，看能不能再多做些什麼。

潘文忠表示完全認同林宜瑾的說法，他說，台灣是重視人權、平等、性別友善的國家，但仍有歧視、霸凌事件發生。學校會持續宣導，例如每個學期都會有「校園友善」，透過活動提醒孩子不要亂開玩笑，「開過頭就是傷害。」

潘文忠表示，近年發生許多歧視爭議，例如園遊會布條涉及歧視原住民等。這些案例教育單位都不會輕易放過，會當成很好的機會教育題材，結合課程活動，建立友善的校園環境。（編輯：李亨山）1130502