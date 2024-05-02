偏遠國中小專任教師流動率 降到1.2%以下

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（中央社記者陳至中台北2日電）教育部長潘文忠今天到立法院報告偏遠地區學校教育發展條例成效，他提到教師流動率已降到1.2%以下，有8500人以上符合服務滿8年以上條件，將可領到久任獎金。

立法院教育及文化委員會今天邀請潘文忠報告「偏遠地區學校教育發展條例施行迄今之成效及檢討」專題報告，針對偏鄉教師留不住的問題，教育部近年祭出多項政策，包括要求公費分發教師須服務滿6年以上，才能申請介聘到非偏遠學校。

潘文忠提到，107學年偏遠地區專任教師流動率，國小為2.1%、國中1.9%、高中0.5%。到112學年度，國小降為1.2%、國中降為1.2%、高中則維持0.5%。

為了鼓勵教師長期服務，教育部也增給「久任獎金」。潘文忠提到，預計民國114年發放第一批符合資格的教師（8年以上），目前各縣市初步回報，約8500人符合請領資格。

中國國民黨籍立委洪孟楷質疑，「久任獎金」要到114年才能拿到，根本是「久等獎金」。他建議可採民間企業的作法，即將滿8年就先發放，規定一定期間內不能離職，如果離職則要追繳。潘文忠表示可再討論。

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國民黨立委萬美玲則為東台灣教師爭取加給，她提到目前交通費補助每個月僅新台幣630元，台北到玉里的車票只夠買單程（自強號全票629元），「該要多給的，應加好加滿。」潘文忠則回應，會持續檢討措施，穩定偏鄉教師人力。

稍早於會前接受媒體聯訪，潘文忠提到偏遠學校認定指標，從原有的9項提升為16項，新版分為5個重要項目，包含交通、文化生活機能、數位環境、社會經濟條件等。對於穩定師資策略，會督導各縣市降低員額控留比率，搭配師培公費生、持續推動合聘及巡迴教師聘任等機制。（編輯：李亨山）1130502