獎勵積極正向人生觀 法鼓山關懷生命獎徵選開跑

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（中央社記者吳欣紜台北2日電）法鼓山人文基金會指出，每2年一次的關懷生命獎即日起開放徵選，徵選至20日截止，將遴選以智慧面對生命、以慈悲關懷他人的個人及團體，歡迎各界推薦報名。

法鼓山人文基金會發布新聞稿指出，為了獎勵透過正確生命價值觀的傳遞，培養永不放棄、積極正向的人生觀，「關懷生命獎」即日起開放徵選。

法鼓山人文基金會表示，基金會將遴選以智慧面對生命、以慈悲關懷他人的個人及團體，公開表揚頒發「個人智慧獎」、「個人慈悲獎」與「團體大願獎」等3種獎項，並頒授關懷生命獎座、得獎證書及獎金，頒獎表揚活動將於9月14日在台北市中油大樓國光廳舉行。

法鼓山人文基金會指出，只要是曾面臨生命的巨變，經過淬鍊及掙扎後，勇於面對並且突破困境，能對社會產生正面鼓勵或做為生命教材者，都可參與個人「智慧獎」徵選。

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至於個人「慈悲獎」部分，須從事生命關懷或相關領域工作經歷滿3年，有具體傑出事蹟及貢獻者可參與徵選；團體獎項方面，則將遴選推動及承辦生命關懷或相關業務、活動正式立案團體，經評選後可獲贈大願獎。

法鼓山人文基金會也說，9月14日除頒贈關懷生命獎，鼓勵社會正向力量之外，「關懷生命論壇」也邀請法鼓山方丈和尚果暉法師、清華大學校長高為元、著名歌手/科技人李建復，以對談方式暢談「當生命遇上AI」的當代議題，歡迎民眾共同參與，一同點亮關懷生命的溫暖心光。（編輯：李亨山）1130502