重視受助家庭所需 芥菜種會建立助人供需平台

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（中央社記者吳欣紜台北2日電）打破過往協助受助家庭以生活照顧包統一發放的模式，基督教芥菜種會今天宣布建立助人網供需服務平台，讓受助者藉由手機操作就能自主選擇生活必需品，獲得實際所需。

基督教芥菜種會今天發新聞稿指出，秉持著「哪裡有需要，就往那裡去」的理念服務脆弱家庭，已經建立助人網供需服務平台，重視脆弱家庭及社區需要者自主選擇所需物品的權利。

芥菜種會表示，助人網供需服務平台，打破以往生活照顧包統一發放模式，讓社區需要者得以審視實際所需，藉由手機操作，即可在平台上自行點選每月家中最需要的生活用品，未來更可透過留言方式提出需求。

芥菜種會指出，平台的下一階段也將開啟有意捐助者或企業參與，可直接上架捐贈物品，以即時因應需求、對接需要，一同打造共生共好的社區。

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芥菜種會也提到，「用愛串聯全台」活動，5月生活照顧包將以母親節祝福箱的形式，除了生活必需品，還有送給母親或照顧者的禮物，禮物是由各地的社區需要者參與製作，包括桃園原住民部落婦女的手織鑰匙圈和零錢包、台中弱勢家庭婦女製作的環保提袋、花蓮原住民的手工編織鑰匙圈，以及來自高雄的新住民姊妹編織的束口袋。

芥菜種會指出，5月生活照顧包預計送出2000份，邀請社會大眾支持母親節祝福箱，傳遞雙份愛的祝福，認捐支持網頁https://lihi1.com/0Spnv。（編輯：陳政偉）1130502