放寬外國人就業 勞動部擬開放社工師行業

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（中央社記者吳欣紜、沈佩瑤台北2日電）放寬外國人就業，勞動部今天表示，將依衛福部建議開放外國人可從事社工行業，未來外國人只要通過國考，就可以從事社工師。

勞動部勞動力發展署今天預告外國人從事就業服務法相關法規，預告將開放外國白領人才從事社會工作師工作，另外，也限定雇主資格必須是公立社福、勞工、司法、衛生機構，以及經立案的民間團體等。

勞動部勞動力發展署今天接受媒體聯訪表示，過去有許多僑外生在台就讀相關社工科系，但因為過去法規沒有開放可從事這個行業，所以即便僑外生有通過國考、取得證照，仍不能在台從事社工工作。

發展署表示，這次開放外國人從事社工行業，是依照衛福部建議，未來待法規上路，僑外生就可以以社工師留台工作。

衛生福利部社會救助及社工司司長蘇昭如告訴中央社記者，實務上遇到有民眾來信，提及他已通過考試，但就業部分卻受法規限制，經徵詢勞動部及社工相關專業團體意見，同時考量開放是否會影響國人就業等因素後，認為外國人依社會工作師法考取台灣社工師證書，已具相當專業性，且社工服務範圍涵蓋多元文化與新移民族群，所以建議外國人受聘得從事專業性或技術性工作項目納入社會工作。

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中華民國社會工作師公會全國聯合會理事長吳玉琴接受媒體聯訪指出，過去僑外生就算念完4年社工系、考上社工師證照，仍無法留台工作，未來若修法能讓取得社工師資格的外國人留台工作，非常歡迎。

另外，勞動部這次也修改僑外生評點制，將評點項目納入實習經驗；發展署表示，有部分僑外生在校有從事與專技工作相關的實習經驗，評點制卻沒有分數不太合理，有學用脫鉤感覺，因此這次修改評點制表格，納入實習經驗。（編輯：陳仁華）1130502