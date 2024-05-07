重溫40前最強IP 黃春明影展12日登場

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（中央社記者邱祖胤台北7日電）作家黃春明早在40年就有多作品陸續被拍成電影，現在有機會溫故知新，「黃春明影展」12日將在宜蘭市立圖書館市民講堂登場，讓民眾重溫40前最強IP。

根據黃大魚文化藝術基金會發布訊息，黃春明今年90歲，影展為「向黃春明致敬」系列活動之一。

黃春明多部小說，包括「兒子的大玩偶」、「看海的日子」、「莎喲娜拉．再見」、「兩個油漆匠」、「我愛瑪莉」等都曾改編為電影；黃春明也曾執導「芬芳寶島」系列紀錄片「大甲媽祖回娘家」、「淡水暮色」及「咚咚響的龍船鼓」等片，這次影展都將播映。

影展將於12日登場，第1場將播出「看海的日子」台語版；第2場19日將播映「兒子的大玩偶」；第3場26日播映「大甲媽祖回娘家」、「淡水暮色」、「咚咚響的龍船鼓」等紀錄片，每場映後都將舉行座談，由中央大學教授林文淇主持，分別和不同的專家、學者對談。

目前第1及3場網路報名已額滿，將開放少數名額提供現場報名；第2場網路報名還有名額。

「黃春明影展」由財團法人黃大魚文化藝術基金會、宜蘭市公所、宜蘭市立圖書館、國立中央大學台灣電影研究中心等單位共同合作辦理，地點在宜蘭市立圖書館3F市民講堂。（編輯：龍柏安）1130507