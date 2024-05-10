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清晨晚間各地偏涼 11日白天起回溫

2024/5/10 08:07
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（中央社台北10日電）中央氣象署指出，今天東北季風減弱，環境為偏東風水氣偏少，各地多為多雲到晴，溫暖穩定，花東地區有零星降雨機會，午後因熱力作用，山區有局部短暫雷陣雨，不過降雨範圍小、也較短暫。

氣象署表示，氣溫方面，清晨北台灣為攝氏20度左右，其他地區21至23度，局部氣溫更低一些，感受稍涼，清晨外出請多加衣物注意保暖，不過到白天氣溫回升快速，預估西半部高溫可以來到30至32度，東半部為27、28度，感受溫暖偏熱。

清晨大台北地區、桃園至彰化沿海空曠地區、恆春半島及綠島、蘭嶼、澎湖、金門易有較強陣風，請注意，不過今天有減弱趨勢。

氣象署提醒，近期餘震頻繁加上多日降雨，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，並注意自身安全。（編輯：方沛清）1130510

#桃園
#中央氣象署
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