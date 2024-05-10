虎科大攜手媽祖魚保育聯盟 出動無人機守護白海豚

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（中央社記者蔡智明雲林縣10日電）虎科大與台灣媽祖魚保育聯盟近日簽署「台灣白海豚無人機與校園合作調查計畫」備忘錄，將以尖端無人機飛控技術投入保育類白海豚的生態路徑追蹤，維護海洋生態。

虎尾科技大學今天發布新聞稿表示，8日與社團法人台灣媽祖魚保育聯盟簽署「台灣白海豚無人機與校園合作調查計畫」永續行動備忘錄。

虎科大校長張信良說，因沿岸工業發展，台灣白海豚棲地遭受破壞，數量銳減，已被列為台灣海洋一級保育類動物，虎科大要以無人機技術，保育白海豚。

計畫主持人虎科大公共事務組組長張逸品表示，要號召具保育共識的青年學子擔任志工，從建構「白海豚及其生存環境威脅」生態認知，再逐進行「白海豚空拍經驗」、「白海豚陸上觀測教學」至「無人機整測與實作」專業技術與實作訓練。

虎科大飛機工程系系主任宋朝宗指出，以遙控無人機穿越線調查來研究白海豚，可省下船隻費用，還可解決船隻無法進入淺水域的問題，兼具安全與便利性，且無人機可在一定距離內跟隨，突破船隻跟隨可能騷擾鯨豚，及陸地觀測其目視追蹤距離短的限制，是非常有利的調查方法。

台灣媽祖魚保育聯盟理事長文魯彬說，歸納20年來科學調查資料，了解到雲林地區，尤其是新虎尾溪口，是台灣白海豚目擊機率最高的區域之一，所以今年特地與虎科大合作，希望能更具體了解白海豚在雲林海域的棲地利用模式。

台灣的白海豚棲地位於西部沿海，每年適逢媽祖生日，東北季風減弱時，牠在海面能見度大幅提升，又稱媽祖魚。（編輯：謝雅竹）1130510