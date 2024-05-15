QRcode通報 公私協力打造安全森林遊樂區、步道

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（中央社記者楊淑閔台北15日電）善用公私協力，林業署今天表示，為讓轄下19處國家森林遊樂區、3處平地森林園區、超過百條自然步道確保安全，已在現場張貼設施狀況回報QRcode，供遊客通報設施故障或損害情形，協助加快修繕改善。

農業部林業及自然保育署發布資訊指出，旗下管轄19處國家森林遊樂區、3處平地森林園區、超過百條自然步道，多屬偏遠山區且幅員遼闊，為維護設施品質、確保安全，已經設計設施狀況回報QRcode，並經測試5個月，即日起上路。

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林業署說明，民眾到相關場域可見張貼此QRcode，見到有設備需維修，可利用通報，使用方式是用手機掃瞄，登錄設施狀況與照片後，留下Email信箱，系統並會提供查詢連結，讓民眾追蹤設施後續處理情形。

林業署舉例，測試期間已接到超過50筆通報案件，包括通報倒木、木棧道破損、公廁須清潔等，屬於管理人員可在最短時間內到場處理的狀況，藉此達到公司協力維護設施品質、確保安全。（編輯：李亨山）1130515