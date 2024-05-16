艾美獎主持人羅森度遊台 東北角逛市場買菜刀

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（中央社記者余曉涵台北16日電）艾美獎得獎主持人約瑟夫．羅森度（Joseph Rosendo）近期受邀來台5日遊，從新北市福隆區域開始，並到宜蘭逛起在地菜市場，還買了2把菜刀回美國分享東西方廚藝差異。

交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今天發布新聞稿表示，為國際行銷宣傳東北角及宜蘭，觀光署駐洛杉磯辦事處邀請約瑟夫．羅森度來台，並體驗東北角及宜蘭的自然、步道、自行車、美食、傳統文化、水域遊憩活動及綠色旅行標章產業等各面向景點，期盼促進東北角觀光形象曝光，吸引歐美國際觀光旅客。

東北角管理處指出，約瑟夫興奮大讚這次到台灣、東北角之行，將會是讓北美旅人驚艷的深度自然人文旅遊目的地，這次行程從新北市福隆區域開始，將體驗福隆海洋溫泉、舊草嶺隧道自行車、福隆在地美食及水域遊憩活動，續前往草嶺古道探訪古道歷史及生態。

東北角管理處表示，在永續文化引路人少年阿公方子維的帶領之下，約瑟夫體驗宜蘭市場文化，向百年職人學習傳統技藝，還向磨刀師傅買了兩把菜刀回美國分享東西方廚藝差異。

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再前往冬山良食農創園區，參觀推展永續旅行的串視界微型展，最後重點行程還將體驗東北角綠色旅行標章產業，國立傳統藝術中心、外澳服務區（九號咖啡）、頭城休閒農場及藏酒酒莊等景點，以永續旅遊的方式感受東北角魅力。

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處長游麗玉表示，東北角及宜蘭海岸國家風景區已連續8年獲得全球百大綠色目的地，不僅擁有豐富的生態及壯麗的山海美景等觀光資源，還有熱忱的大東北角觀光圈產業夥伴，距離台北1個多小時的車程，十分適合國際旅客順遊深度體驗。（編輯：管中維）1130516