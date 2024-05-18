原聲合唱團高鐵快閃宣傳 日月潭6/15辦星空音樂會

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（中央社記者趙麗妍台中18日電）「2024玉山星空音樂會-日月潭樂章篇」6月15日在日月潭向山遊客中心草坪區登場，台灣原聲童聲合唱團今天到高鐵台中站快閃演出，以清麗的歌聲吸引旅客駐足並宣傳活動。

走進高鐵台中站，適逢假日熙來攘往，旅客在大廳穿梭，悠揚樂音響起搭配清麗歌聲，讓忙碌的旅人也駐足欣賞。台灣原聲童聲合唱團今天搭配「『藝』起來高鐵」活動，在台中站大廳快閃演唱多首著名歌曲。

藉著歌聲吸引旅客駐足聆聽，宣傳第11屆玉山星空音樂會今年攜手日月潭國家風景區管理處，共同打造「2024玉山星空音樂會-日月潭樂章篇」，6月15日晚間在日月潭向山遊客中心草坪區登場。

日管處副處長廖錫標表示，日月潭風景優美，以湖光山色聞名，也強化人文藝術涵養，來自玉山「台灣原聲童聲合唱團」，以一首拍手歌傳唱世界，今年邀請到日月潭演出，歡迎民眾來趟日月潭音樂小旅行。

社團法人台灣原聲教育協會理事長馬彼得指出，合唱團員皆為南投玉山山麓各部落的原住民孩童，原聲國際學院國中小部的校區在尋覓15年後，去年9月1日正式落腳於日月潭風景區的特色遊學中心，因此受日管處邀請，共同籌辦今年的玉山星空音樂會。

日管處指出，「2024玉山星空音樂會-日月潭樂章篇」由台灣原聲童聲合唱團、原聲打擊樂團以及2名男中音、女高音共同演出，以大型戶外音樂藝文表演，打造日月潭夏日活動，吸引遊客前來觀光旅遊。（編輯：郭諭儒）1130518