國際油價下跌 中油汽柴油20日起降2角

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（中央社記者張璦台北19日電）國際油價下跌，台灣中油公司今天表示，本週持續以亞鄰最低價、平穩機制運作，20日凌晨零時起汽、柴油各調降新台幣0.2元；其中，發油量最大的95無鉛汽油，調整後每公升價格為30.7元。

台灣中油指出，調整後參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.8元。

台灣中油表示，國際油價下跌，浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價下跌0.54美元，新台幣兌美元匯率升值0.107元，國內油價依公式計算跌幅為0.78%。

按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.4元及3.7元，但為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收2.3元及3.6元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元。

台灣中油指出，因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.6元及3.9元，國內汽、柴油價格實際每公升調降0.2元。

台灣中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅，調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的2.6元及3.9元，均由台灣中油吸收，民國113年累計至4月底止，台灣中油共吸收約94.13億元。（編輯：楊蘭軒）1130519