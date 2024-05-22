鋒面持續影響各地有雨 24日起天氣漸好轉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北22日電）交通部中央氣象署指出，明天天氣和今天類似，鋒面仍在台灣上空，各地有局部陣雨或雷雨，尤其午後降雨會比較明顯，24日起鋒面逐漸遠離，不過午後要留意局部短暫雷陣雨。

氣象署預報員張承傳表示，鋒面位置在台灣上空，環境不穩定，有局部陣雨或雷雨，尤其中午過後，配合熱力作用，降雨會比較明顯，東半部、西部山區可能有局部大雨。

溫度方面，張承傳指出，溫度變化不大，明天各地沒下雨時都是較悶熱的天氣型態。

氣象署指出，24日、25日鋒面逐漸遠離，中部以北、東北部地區及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，24日西半部山區及東北部地區有局部較大雨勢發生的機率。

氣象署說，26日、27日東部及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。28日、29日另1鋒面影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，西半部地區並有局部大雨發生的機率，東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨。（編輯：管中維）1130522