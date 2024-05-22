清大畢典採抽籤入場惹議 校方：有報名皆可參加

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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）國立清華大學畢業典禮下個月舉行，但疑因參與人數超過體育館容量，校方決議採抽籤入場，引發熱議及反彈。校方今天公告，已重新規劃座位，讓有意者都能參與實體畢典。

清華大學日前公布112學年度畢業典禮資訊，時間為6月15日，主會場地點在校本部體育館，欲入場參加的學士班、碩士班畢業生及家長，需進行網路報名，若報名人數超過體育館可容納人數，將按學院人數比例，以亂數抽籤方式決定。

公告一出，引發學生熱議及反彈，甚至有學生在網路上發起連署抗議。有學生反映，家長特別空出時間參加，結果連畢業生本人都沒辦法進場，不知如何跟家人解釋。

清大校方今天緊急發布公告指出，為讓有意願參與畢業典禮的畢業生都能如願，教務處已重新規劃體育館的座位安排，有報名想參加畢典的畢業生都能入場。

清大指出，根據統計，往年大學部參與畢典的出席率約51%，碩士班出席率約44%。此外，往年畢典分為研究所在上午、大學部在晚上共2場，有家長反映晚上場畢典時間拖得太晚等問題，因此今年決定統一在上午舉辦。

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受限於體育館的場地限制，校方表示，今年的畢典進場原採抽籤入場，但未中籤的同學仍希望參與，教務處接到同學意見後，與總務處等單位重新規劃場地空間，讓有報名想參加的畢業生都能參與。

清大指出，按新的規劃，原已中籤的家長仍可坐在體育館2樓看台家長席，學校也安排其他場地供未能入場的家長觀看直播。入場相關細節將由教務處後續通知。（編輯：陳清芳）1130522