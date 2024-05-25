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屏東封街玩兒童自由遊戲 擴及偏鄉今年還有13場

2024/5/25 17:32（5/25 17:56 更新）
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屏東內埔社會福利服務中心25日在南華路封街舉辦「2024遊戲城市–玩出好關係」活動，融入聯合國兒童權利公約理念，推廣遊戲平權，讓孩子們在自由的遊戲空間中盡情發揮，吸引250名大小朋友參與。（屏東縣政府社會處提供）中央社記者李卉婷傳真 113年5月25日
屏東內埔社會福利服務中心25日在南華路封街舉辦「2024遊戲城市–玩出好關係」活動，融入聯合國兒童權利公約理念，推廣遊戲平權，讓孩子們在自由的遊戲空間中盡情發揮，吸引250名大小朋友參與。（屏東縣政府社會處提供）中央社記者李卉婷傳真 113年5月25日
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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）屏東今天封街舉辦「遊戲城市x自由遊戲」，孩童可體驗飛天魔毯、攻佔堡壘等多元遊戲。社會處表示，融入聯合國兒童權利公約理念，推廣兒童遊戲權力，今年底前還有13場。

內埔社會福利服務中心今天在內埔鄉南華路(六堆共融公園旁)封街舉辦「遊戲城市x自由遊戲」，現場提供攻佔堡壘、飛天魔毯、歡樂吹泡泡、踩高蹺、我是音樂家、小小藝術家、眼明水快、無敵風火輪、黏黏樂等各項遊戲，吸引大小朋友250多人參加。

縣府今天新聞稿表示，遊戲設計符合聯合國兒童權利公約第31條的理念，強調兒童擁有玩遊戲的權利；預計到年底前還有13場，下一場於6月1日在潮州鎮林後四林平地森林公園舉辦。

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社會處表示，現今仍有弱勢家庭因地理位置偏遠或經濟狀況困難，無法享受多元的遊戲體驗，這些孩子可能面臨更少機會接觸不同的遊戲和創意體驗。藉由「自由遊戲」推廣，將遊戲帶到更偏遠地區，提供社區與服務中的個案家庭同時享有遊戲權利。

依社會處資料，「自由遊戲」著重由兒童來主導遊戲方式，透過身邊環境素材激發兒童創意，讓兒童在遊戲中感受到主導權，培養自主性、自信和創造力。不僅帶給兒童無限創意和樂趣，也是種健康心理治療，協助釋放壓力、建立自信、身心健康全面發展。（編輯：孫承武）1130525

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