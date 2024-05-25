屏東郵政工會指裁減基層 中華郵政：適度調整人力

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）中華郵政工會屏東分會昨天發布聲明，指中華郵政因虧損而縮編並裁減基層人力，卻增加官員。中華郵政公司今天回應，授權各支局，適度調整各項業務人力，以期調盈補需。

屏東郵政工會昨天指出，中華郵政去年在郵務、儲匯、壽險營業虧損，郵局裁減外勤人員及內勤窗口人員等基層人員，卻增加官員以對。

中華郵政今天發布新聞稿表示，基層人手的配置，為因應函件、包裹、快捷等業務變化，中華郵政請各局依郵件量適度調整各項業務人員配置，也與同仁及工會溝通取得共識，並無縮編基層投遞人力。

中華郵政說，郵局窗口員額部分，考量窗口來客數雖下降，惟因應數位金融時代及複雜業務服務精緻化，已經將應裁減人力197名，授權自行調度所轄支局營業窗口人手，以期調盈補需。

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中華郵政表示，董事長、總經理與高階主管多次與工會理事長溝通，承諾會顧及員工權益，後續將站在顧客的角度來提升服務品質，並於兼顧員工權益下，努力提升公司競爭力，以創造三贏。

交通部也發布新聞稿，交通部說，公司治理與業務需要調整組織的過程，勞資雙方和諧為最首要前提，已請中華郵政持續內部溝通，研訂溝通期程並積極做好各項準備工作，讓員工工作安心、凝聚全員共識，才能追求更好的營運績效。（編輯：陳政偉）1130525