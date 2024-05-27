教長鄭英耀盼科技素養融入教學 不排除將AI納課綱

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（中央社記者許秩維台北27日電）教育部長鄭英耀今天表示，隨著科技發展，108課綱已規劃把科技融入各學科教學，未來會更積極將科技素養融入教學，也不排除微調，將AI（人工智慧）納入課綱。

鄭英耀今天在立法院教育及文化委員會會前接受媒體聯訪時提到，過去陸生來台灣學習，政府對陸生提供照顧，陸生滿意度高達7成，今年2月更讓陸生納入健保，希望提供更優質學習環境、生活獲得更好照顧，如果陸生能來台學習，有助兩岸年輕人互動交流，希望能盡快恢復陸生來台。

根據教育部業務報告，將啟動下一波課綱研修前置作業，包括將數位學習與人工智慧應用納入課綱。鄭英耀指出，隨著科技發展，108課綱已規劃把科技融入各學科，未來會更積極提升將科技素養融入教學，也不排除微調，將AI納入課綱。

立法院會日前續審國會職權修正相關法案，多個民團在立法院外聚集表達訴求，其中包含不少學生。

鄭英耀表示，青年參與國家或公共事務應被鼓勵，但要注意人身安全與彼此尊重，參與公共事務時，尊重多元聲音是民主法治真諦，學會尊重不同聲音，並適度透過參與來表達個人對公共事務的意見，這是有價值的。（編輯：陳仁華）1130527