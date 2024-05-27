來台37年奉獻教育 美籍教師李參獲永久居留證

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（中央社記者蘇木春台中27日電）來自美國的李參在台從事英文教學與生活逾37年，近日獲頒馬偕計畫永久居留證，感謝他對台灣教育的付出。李參表示，獲頒永久居留證，是他在台教學生涯中最棒的退休禮物。

移民署中區事務大隊台中市第一服務站今天表示，李參（Geoffrey Lasley）年輕時自美國加州來台灣學習中文，因此愛上了台灣的環境氛圍、人文及生活便利性，便決定在台定居，從事英文教學工作，他陸續在僑光科技大學、逢甲大學任教。

李參接受移民署訪談時，說著一口流利的中文，分享他對台灣的喜愛以及在教學上的趣事。他表示，用中文進行英文教學，可以讓學生更容易理解，尤其是學生一開始以為老師不會中文，當聽到老師說出道地的中文跟成語時，都會露出驚訝又佩服的表情，也因為這樣的反差無形間拉近與學生的距離。

李參說，除了教學之外，他還非常喜歡攝影，已於民國108年8月退休的他，喜歡在閒暇時間與妻子開著車四處旅遊，用鏡頭留下每次出遊的感動和回憶，取得永久居留證也是在台教學生涯中最棒的退休禮物。

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移民署台中市第一服務站站主任王驥表示，李參來台轉眼間已37年，他近日因「於教育領域長期提供服務」通過衛生福利部審查，獲頒馬偕計畫永久居留證。

王驥說，馬偕計畫針對秉持馬偕博士關懷弱勢精神，長期為台灣無私奉獻的外籍人士，提供搭乘國內大眾運輸工具、進入公立（營）風景區、康樂場所與文教設施優待及長期照顧服務等福利，未來李參可以使用這張永久居留證，走訪更多台灣美麗的景點，享受照顧服務，也祝福他退休生活平安健康、多采多姿。（編輯：謝雅竹）1130527