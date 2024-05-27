基隆城際轉運站7/1啟用 6/29試營運

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（中央社記者沈如峰基隆27日電）基隆市政府今天表示，基隆城際轉運站預計7月1日正式啟用，並提前在6月29日起試營運，通勤族轉移至室內上下車，不必再忍受日曬雨淋之苦。

基隆市長謝國樑今天率領市府交通處長王圳宏等人前往城際轉運站視察，了解相關設施是否都已到位，期許轉運站務必如期啟用。

謝國樑受訪時說，城際轉運站將在7月1日正式啟用，啟用後就可克服市府最希望幫乘客解決的天候問題，像現在夏天炎熱，冬天又面臨東北季風多雨，這些都可獲解決。

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他表示，至於城際轉運站內商場部分屬第二階段，市府在緊鑼密鼓推動中，希望能夠儘快開幕，不過預計還需幾個月的時間。

交通處指出，城際轉運站啟用的時間是7月1日，不過6月29日就會先試營運，讓乘客與駕駛熟悉運作。至於城際轉運站候車空間部分，分為國道客運及市區公車2處站區，跨縣市的國道客運路線候車空間位於轉運站內，共16條；基隆市公車及基隆客運等市區公車及公路客運路線停靠於中山一路候車亭，計37條。（編輯：李錫璋）1130527