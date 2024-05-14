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鷺鷥繁殖避鳥糞襲擊 基隆仁一路車格暫塗銷

2024/5/14 12:26
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（中央社記者王朝鈺基隆14日電）基隆市田寮河靠近金雞橋兩岸行道樹，每年約4月下旬起鷺科鳥類會在此繁殖，為避免車輛停在停車格內受到鳥糞襲擊，市府暫時塗銷仁一路8格汽車格、50格機車格及2格身障機車格。

原本這群鷺鷥大多棲息在東岸高架橋360度迴轉路段旁西定河上的樹林，由於基隆市政府多年前辦理河川整治工程，將大樹移除後施作礫間處理設施淨化水質，鳥兒沒了棲息地，因而轉移到田寮河兩岸。

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基隆市政府交通處長王圳宏今天表示，交通處原在仁一路旁劃設收費停車格，因鳥類繁殖期間，鳥糞會讓停車格內車輛髒損，為避免影響停車民眾權利，並尊重鳥類繁殖環境，交通處已暫時塗銷美猴橋至金雞橋間仁一路旁停車格。

王圳宏表示，總計塗銷8格汽車格、50格機車格及2格身障機車格，另劃設紅線禁止停車，並將設置標誌牌面提醒駕駛人，等到8月繁殖期過後，市府會重新畫設停車格，兼顧民眾停車權益和生態，期間建議民眾將車輛改停在信義國小立體停車場。（編輯：方沛清）1130514

王圳宏
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