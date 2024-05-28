本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

酷澎進口扁柏木砧板溶出試驗違規 遭邊境攔截

2024/5/28 12:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北28日電）韓國電商平台酷澎進口餐具又出包，衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，1批韓國進口扁柏木砧板溶出試驗不符規定，共20公斤退運或銷毀。酷澎過去半年已累計7批不合格。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境檢驗不合格名單，共有9項檢驗不合格產品，如印度糙米、越南羅望子醬等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

今天又有韓國電商平台酷澎進口產品出包，食藥署副署長林金富告訴中央社記者，這次有1批從韓國進口的「扁柏木砧板（R000931880005 CYPRESS WOOD CHOPPING BOARD KNOTLESS LARGE）」，經以4%醋酸（攝氏95度，30分鐘）與20%乙醇（攝氏60度，30分鐘）溶出試驗結果，蒸發殘渣值分別為76ppm及37 ppm，遠超過合格標準30ppm，共20公斤依規定退運或銷毀。

根據食藥署統計，這是酷澎近半年來第7批檢出不合格的進口食品容器具，先前陸續有進口自越南、韓國以及中國的砧板、餐具、鍋鏟等產品被檢出溶出試驗不合格。林金富說，針對酷澎將持續逐批查驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，大江生醫股份有限公司從中國大陸進口的「大麥苗粉（BARLEY LEAVES POWDER）」被檢出殘留農藥巴克素0.19ppm、賽氟滅0.08ppm、氟氯比代謝物0.06ppm，依「農藥殘留容許量標準」，農藥巴克素定量極限為0.05ppm，賽氟滅、氟氯比代謝物皆為不得檢出，共1批、500公斤退運或銷毀，沒有流入市面。

還有2批科林商行有限公司自馬來西亞進口的辣椒粉，被檢出殘留農藥克美素各0.06ppm、0.05ppm超標，共1500公斤依規定退運或銷毀。林金富說，所有進口辣椒粉、辣椒乾，不分國別採最高等級的「監視查驗」，也就是必須100%抽驗合格才能輸入，檢驗項目包括蘇丹紅和農藥。（編輯：管中維）1130528

#林金富
#食藥署
#酷澎
酷澎
搶攻台灣電商市場 酷澎60.5億元增資案獲准通過
林金富
知名平底不沾鍋標示不合格 遭罰3萬元黴菌次級代謝物多 咖啡豆、花生粉注意保存防毒素
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.101
更多編輯台推薦新聞：