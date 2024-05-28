酷澎進口扁柏木砧板溶出試驗違規 遭邊境攔截

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北28日電）韓國電商平台酷澎進口餐具又出包，衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，1批韓國進口扁柏木砧板溶出試驗不符規定，共20公斤退運或銷毀。酷澎過去半年已累計7批不合格。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境檢驗不合格名單，共有9項檢驗不合格產品，如印度糙米、越南羅望子醬等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

今天又有韓國電商平台酷澎進口產品出包，食藥署副署長林金富告訴中央社記者，這次有1批從韓國進口的「扁柏木砧板（R000931880005 CYPRESS WOOD CHOPPING BOARD KNOTLESS LARGE）」，經以4%醋酸（攝氏95度，30分鐘）與20%乙醇（攝氏60度，30分鐘）溶出試驗結果，蒸發殘渣值分別為76ppm及37 ppm，遠超過合格標準30ppm，共20公斤依規定退運或銷毀。

根據食藥署統計，這是酷澎近半年來第7批檢出不合格的進口食品容器具，先前陸續有進口自越南、韓國以及中國的砧板、餐具、鍋鏟等產品被檢出溶出試驗不合格。林金富說，針對酷澎將持續逐批查驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

此外，大江生醫股份有限公司從中國大陸進口的「大麥苗粉（BARLEY LEAVES POWDER）」被檢出殘留農藥巴克素0.19ppm、賽氟滅0.08ppm、氟氯比代謝物0.06ppm，依「農藥殘留容許量標準」，農藥巴克素定量極限為0.05ppm，賽氟滅、氟氯比代謝物皆為不得檢出，共1批、500公斤退運或銷毀，沒有流入市面。

還有2批科林商行有限公司自馬來西亞進口的辣椒粉，被檢出殘留農藥克美素各0.06ppm、0.05ppm超標，共1500公斤依規定退運或銷毀。林金富說，所有進口辣椒粉、辣椒乾，不分國別採最高等級的「監視查驗」，也就是必須100%抽驗合格才能輸入，檢驗項目包括蘇丹紅和農藥。（編輯：管中維）1130528