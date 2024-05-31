國小生偷考題、騙喝馬桶水 新北督責校方管教輔導

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（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北某國小學生偷考題外洩，使全年級重考，教育局今天說，洩題班導師已離職；另，同校體育班在校外比賽，遭惡作劇騙隊友喝馬桶水，教育局已督責學校請家長管教，避免再發生。

有家長向媒體投訴，新北某國小高年級學生，4月時將期中考國文科考題從老師抽屜內偷出，給安親班影印，造成期中考洩題，導致全年級必須重考。

報導稱，校方事後重懲代課班導師，要求寫報告，並以壓力逼迫老師離職，讓校內同事們議論紛紛，認為影響孩子受教權。

對此，教育局回應中央社記者詢問表示，有關期中考洩題一事，學校於4月17日國語科期中評量發現有違公平疑慮，立即開會決議4月19日重考，並以學生實得分數計算，以維護權益。

教育局說，經調查，學校召開校事會議，該班教師於5月1日「自願離職」；校方已針對班導師調查，報告結果確認後，送交考核委員會續處。

家長還投訴同所學校體育班選手，4月初前往外縣市比賽有同學連續讓隊友於2天內數次喝到飯店的馬桶水，引發受害3名學生的家長不滿，當事人也拒不道歉。

經教育局向學校瞭解，本案是學生惡作劇行為。學校聯繫家長釐清與說明事件原委；行為學生也向喝馬桶水的同學致歉。

家長認為，這所國小連續發生多起負面事件，影響校園教育制度、風氣及校譽，質疑學校領導層管理失當。

教育局說，已嚴正督責學校避免再次發生類似事件。學校也加強管教及輔導學生，請家長對孩子加以管教。校方持續掌握學生同儕互動，適時提供輔導關懷。（編輯：方沛清）1130531