台大募款每年送100學生出國 研習實習都可以

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（中央社記者陳至中台北1日電）台灣大學校長陳文章今天表示，為了增加學生的國際觀、國際移動力，預計每年募款1000萬元送100名學生出國，不只是讀雙聯學位、交換生，也鼓勵短期研習和實習。

陳文章今天在校務會議指出，已規劃「推動學生全球移動力」計畫，包括和海外頂尖大學合作，透過合授課程、交換生、雙聯學位等方式，也包含機構的暑期學習、NGO（非政府組織）的社會服務，以及參與國際競賽。

陳文章表示，這項計畫的目的是鼓勵學生出國拓展視野，因此審核標準不會只有成績，鼓勵學生自己提出學習目標。

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會後接受媒體聯訪，陳文章進一步表示，計畫命名定為NTU Go Beyond the Border，初步規劃一年新台幣1000萬元的經費，將採全數募款，經費運用限制性會比較少一些。預估從113學年度寒暑假開始，每年會送100名學生出國，未來也考慮再擴大，不會只停留在100名。

陳文章表示，近年海外與台大談合作的學校非常多，包括美國哈佛大學、西北大學每年都會送學生到台灣。未來也希望以「群體」的方式，提供完整的計畫方案供學生選擇。（編輯：陳政偉）1130601