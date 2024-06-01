綠色鐵騎遊北海岸開跑 正逢花期加碼賞牡丹蓮

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）觀光署指出，今天起至9月30日止舉辦「皇冠北海岸綠色騎遊」活動，邀請民眾以自行車遊北海岸，還可抽在地好禮獎品。新北市府表示，金山區牡丹蓮盛開，值得一遊。

交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處指出，響應6月3日世界自行車日（World Bicycle Day），自今天起至9月30日止舉辦「皇冠北海岸綠色騎遊」活動，邀請民眾以自行車體驗皇冠北海岸沿途自然風光與風土人情，北觀處還準備豐富的北海岸在地好禮作為每個月抽獎獎品。

北觀處表示，4人即可成行的「台灣觀巴」小團旅遊模式正夯，觀光署至今年底推出「台灣觀巴」2人同行，1人免費優惠活動。北觀處加碼，凡參加北觀處轄區內的台灣觀巴路線，贈送實用收納包。

新北市觀光旅遊局指出，「2024台北國際觀光博覽會」持續至6月3日為止，在「Hello新北館」強推春末夏初最夯的繽紛萬里繡球花、金山至野柳間的台灣百合等，歡迎遊客前往體驗展現青春山海線的花景與海味。

新北市農業局表示，金山區的蓮花田已盛開，蓮花田以友善耕作方式管理，當地種植3公頃的牡丹蓮，從6月起至8月底是花期，歡迎到金山區賞蓮花，並支持友善農產品。

農業局指出，金山清水濕地位於磺溪出海口與清水溪交匯處，是候鳥遷徙路線中繼站。當地種植的牡丹蓮，花朵碩大，花瓣多片且全天開花，顏色有純白、粉紅及白底紅邊等多種。

金山區當地黃姓花農告訴中央社記者，蓮花花季今天起跑，牡丹蓮的多重花瓣，外型富貴喜氣，令人驚豔。蓮田盛開美景，吸引遊客駐足觀賞與拍照。（編輯：戴光育）1130601