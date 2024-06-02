我是海外特派員結業 非科班藉課程認識新聞重要性

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涉己新聞

（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）第7屆中央社「我是海外特派員」培訓營南區場今天結業，今年南區培訓營參與學員多為非傳播科系背景，透過課程認識新聞工作及新聞重要性。

「我是海外特派員」南區培訓營進入第2天，由三立新聞節目中心副主任暨「消失的國界」製作人汪倩如、聯合報系永續工作室總監梁玉芳、財團法人人工智慧科技基金會執行長溫怡玲及天下雜誌編輯顧問黃哲斌等人授課。

中央社業務行銷中心高級專員溫鴻恩鼓勵學員記取2天課程所學，持續培養媒體識讀能力、認識媒體工作，延續活動價值；今年南區培訓營參與學員多為非傳播科系背景，透過課程認識新聞工作、認識新聞重要性。

政治大學教育學系一年級胡源馨說，講師們的分享獲益良多，如活動首日紐約時報駐台灣記者張簡如閔提及求學時期主動發信詢問國外媒體工作機會印象深刻，提醒自己主動爭取各種機會，未來自己也將持續加強專業素養及英文能力。

東吳大學社會學系四年級劉卉穎說，同樣來自非傳播科系，但透過課程學習到許多說故事方法，感受到可善用自身社會學視角去採訪報導；除外語能力外，也希望進一步加強影音剪輯技巧，盼幫助採訪內容能更加豐富。

成功大學全校不分系學士學位學程三年級的方文廷表示，對於深入的專題報導相關課程感受良多，也思考如何讓大眾對議題產生興趣、實際認識議題；未來希望持續提升攝影能力、閱讀更多書籍提升內涵。

溫鴻恩在結業式致詞時表示，「我是海外特派員」歷年來培育許多學子加入新聞行業，鼓勵大家不論科系、不論背景，都不要侷限自我，勇敢跨出舒適圈、擴大視野，迎接更多挑戰。

第7屆「我是海外特派員」系列活動由文化部指導，並獲得中華電信、第一商業銀行、兆豐銀行文教基金會與昇恆昌股份有限公司贊助支持，盼讓更多青年學子持續擴展國際觀、提升媒體識讀素養，在人生旅程持續朝著新聞媒體夢想前進。（編輯：陳仁華）1130602