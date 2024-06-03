過夜貪便宜只要360元 車露族攻占溪頭停車場、道路

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（中央社記者蕭博陽南投縣3日電）氣溫上升，「車露族」開始入侵溪頭偏僻小路、停車場，警方表示，若車輛占用道路過夜將驅離；台大林管處表示，所轄停車場若有車輛搭邊帳、1車占2格、製造噪音等情形將由委外業者查處。

溪頭是南投縣避暑勝地，隨著夏季接近氣溫升高，有車露族不想住宿，也不想租營地露營，近期開始入侵當地偏僻小路車宿，甚至看準停車場1天收費上限180元，過夜僅須花2天停車費共新台幣360元就可占用停車場車露，花費相較民宿房價約2000元、飯店5000元以上便宜許多。

溪頭自然教育園區由國立台灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處經營管理，園區停車場以前未委外經營時，台大實驗林管理處會驅趕車露族離開，維持停車場乾淨及夜晚寧靜，同時保障附近民宿、飯店、商店街、露營區承租權，但遊客指稱，停車場外包後卻無人想管。

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台大實驗林管理處今天向中央社記者表示，近期發現停車場出現車露族，若有搭設邊帳、1車占用2車格、製造噪音、排放污水等情形，將由委外業者依相關規定查處；業者研議提高當天停車費上限，但擔心因少數車露族而影響大多數溪頭遊客權益，因此仍待審慎討論。

清境商場、清境小瑞士停車場過去也有車露族久占免費車位，去年12月開始收費且24小時計費無上限，車露族因此消失；另外，合歡山昆陽、武嶺、合歡山莊停車場原本免費，今年4月起收費，當天上限300元，但送件申請費率無最高上限，未來有上調空間。（編輯：陳仁華）1130603