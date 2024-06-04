各地留意短暫陣雨 中南部高溫上看31度
2024/6/4 08:44
（中央社台北4日電）中央氣象署今天表示，降雨機率提高，台灣各地都會有不定時的短暫陣雨，午後要留意山區會有強降雨；氣溫方面，北部及東半部白天高溫約攝氏27、28度，中南部則維持30、31度。
氣象署網站發布訊息指出，水氣逐漸增加，降雨機率提高，台灣各地都會有不定時的短暫陣雨，午後要留意山區會有強降雨發生機率，外出建議攜帶雨具備用。
氣溫方面，氣象署指出，清晨在北部及東半部低溫約20至22度，感受仍稍有涼意，中南部則是23至25度，預計白天開始風場轉為偏東風，高溫在北部及東半部回升到27、28度，中南部高溫維持30、31度，感受上較為悶熱。
氣象署表示，恆春半島、澎湖易有較強陣風，請注意；由於近期連日降雨，山區土石鬆軟，應留意山區易有坍方、落石。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場由東北風逐漸轉為偏東風，東北風可能挾帶境外污染物影響台灣，西半部擴散條件轉差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。
竹苗、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖為「普通」等級，馬祖地區短時間可能達橘色提醒等級；北部、中部、高屏空品區及金門、澎湖為「橘色提醒」等級。（編輯：謝雅竹）1130604
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