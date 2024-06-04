非保育牛港鰺過度捕撈疑慮 學者：應公開產量變化

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（中央社記者黃郁菁屏東縣4日電）牛港鰺是深受墾丁潛客喜愛的魚種，日前高雄市議員林于凱在臉書貼出漁民捕獲9公噸牛港鰺照片，引發過度捕撈疑慮，學者今天說，牛港鰺非保育類但應公開魚貨產量變化。

林于凱臉書（Facebook）貼文下方許多潛客留言表示惋惜，有人說「賣沒多少錢，肉又難吃，一群在水裡游多漂亮多好」，「經濟價值很差，但娛樂價值很高的魚種」；也有人說「每次潛水看到1 、2隻就很興奮，也會為了看一整群花錢出國，沒想到在台灣要看一整群只能看這種被撈上來的」。

長期關注環境議題的林于凱告訴中央社記者，牛港鰺在1日下午5時左右進入車城海口港，是以定置漁網捕撈，業者說每年都有1個季節遇到牛港鰺大出，從5月底開始陸續有牛港鰺大群入網。這種魚沒有禁漁期，潛水所見通常零星出現，這次大群出現在恆春引起潛水界重視。

台灣海洋大學海洋生物研究所講座教授邵廣昭表示，海口港不是保護區，牛港鰺也非保育類，以漁民立場來說並無違法。漁業署管制通常是針對產量下降魚類或破壞性漁法，作出限制漁期、漁法、總量、魚體長等管制措施，目前沒有針對牛港鰺的捕撈限制。

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邵廣昭指出，任何管理措施一定要有科學數據支持，只是現在漁業年報統計資料很粗略、沒有細分到每個魚種，牛港鰺漁獲量也沒有大到有人去作研究；漁業署沒有公開捕撈量資訊，也就無從得知牛港鰺產量變化趨勢、是否應予管制。

邵廣昭說，以保育及永續立場來說，越大的魚繁殖力越強，應該要留在海裡，魚多了以後潛水觀光客也多，地方經濟一樣會繁榮，應向漁民宣導永續觀念。（編輯：陳清芳）1130604