台美簽糧食安全合作MOU 確保台灣穩定取得穀物

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北4日電）農業部今天說，美東時間3日與美國簽署糧食安全合作備忘錄，將討論強化糧食安全策略與相關貿易做法，以確保台灣取得穩定且持續供應的穀物，促進雙邊農產貿易與確保糧食安全。

農業部國際事務司發布新聞稿表示，美東時間3日下午，駐美國台北經濟文化代表處公使姜森與美國在台協會華盛頓總部（AIT/W）執行理事藍鶯（Ingrid D. Larson）簽署「台美糧食安全合作備忘錄」，雙方相關官員在場見證。

農業部說，台美將建立雙邊機制與對話平台，透過公私部門交換生產與需求等相關資訊，討論強化糧食安全策略與相關貿易做法，以確保台灣取得穩定且持續供應的穀物，促進雙邊農產貿易與確保糧食安全。

農業部表示，美國是穀物主要出口國之一，台灣去年自美國進口黃豆、小麥及玉米約300萬公噸，占台灣年穀物進口量近4成，是台灣重要穀物進口來源國。農業部過去透過亞太經濟合作會議（APEC）等及其他國際組織活動，與美國等貿易夥伴共同推動降低糧食損耗，及關注氣候變遷對農業生產及貿易議題，強化與農產貿易夥伴在公私部門合作及交流，是確保糧食供應重要工作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

農業部說，面對全球經濟環境變動、區域軍事衝突與氣候變遷嚴峻挑戰，維護糧食穩定供應及糧食安全對台灣等糧食淨進口國是當前重要課題。

農業部表示，除推行多項與糧食安全有關政策及措施，包括維持農業生產資源與環境、開發氣候智能型農業科技及加強農業災害救助與保險計畫等，促進農業永續發展與強化食品供應體系，與理念相近貿易夥伴在尊重多元市場機制下，促進公私部門建立信賴合作關係，建立互惠雙贏與韌性糧食安全供應鏈。（編輯：李明宗）1130604