各地雲多偶陣雨 白天舒適溫暖
2024/6/5 08:48
（中央社台北5日電）中央氣象署今天表示，整天陸續有雲系從台灣海峽移入台灣，各地多為多雲時陰，不定時有局部短暫陣雨；白天北台灣預測高溫攝氏25至27度，其他地區為27至30度，感受舒適溫暖。
氣象署網站發布訊息指出，今天華南雲雨區東移，台灣附近水氣偏多，整天陸續有雲系從台灣海峽移入台灣，各地大多為多雲時陰、不定時有局部短暫陣雨的天氣，雨勢不大，降雨機率高，外出建議攜帶雨具備用。
氣溫方面，氣象署表示，夜晚清晨北部及東半部低溫為22、23度，其他地區為24至26度，感受稍有涼意，而白天北台灣預測高溫25至27度，其他地區為27至30度，感受舒適溫暖。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天華南雲雨區東移，環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。
宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。（編輯：謝雅竹）1130605
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