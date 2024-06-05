黃仁勳風潮 教長鄭英耀推全民AI素養、數位平權

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（中央社記者陳至中、許秩維台北5日電）輝達執行長黃仁勳來台掀起AI風潮，教育部長鄭英耀今天說，須建立「全民AI素養」，目標「數位平權」，他並說台灣的教育連黃仁勳都echo（呼應），希望社會要有信心。

鄭英耀今天接受媒體聯訪，談及台灣AI（人工智慧）科技產業的發展，他強調AI和數位學習是學生的基本能力，將以中小學扎根、大學跨領域學習、全民建立AI素養為階段執行策略，規劃下一世代的AI人才培育。

鄭英耀表示，將持續優化中小學網路環境，推動「入校入班」的陪伴計畫，手把手協助學生。另外，也將完成新版的「中小學數位教學指引3.0」，並接續因材網，運用生成式AI技術，引導學生學習自我診斷。

鄭英耀今天也引述黃仁勳在台北電腦展（Computex）演講時列出的17所合作學校名單，並提及「台灣幫助我們實現一個願景，走到人工智慧的高峰，台灣是英雄，是世界的支柱！」

鄭英耀說，黃仁勳列出的學校中不只是台成清交，更重要還包括許多科技大學、私立大學。鄭英耀說，台灣文化非常謙虛，但這些年引以為傲的科技產業，從材料到IC設計、製程，這些人才幾乎90%以上都是來自大學和科技學院，「誰說我們的教育是不好的。」

鄭英耀說，面對社會快速變遷，人才培育如何思考更周延、與時俱進。他呼籲社會各界要鼓勵第一線上認真教學的教師，「他們為台灣培養出非常優秀的人才，連黃仁勳都echo（呼應、附和）。」（編輯：陳政偉）1130605