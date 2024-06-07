台灣農產節首爾登場 關稅減免延長有利出口

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（中央社記者廖禹揚首爾7日專電）2024年台灣農產節今天起在韓國12家現代百貨登場，第一天就吸引大批民眾搶購特價愛文芒果。貿協指出，韓國政府宣布延長關稅減免措施，有利台灣水果搶攻韓國市場。

財團法人中華民國對外貿易發展協會辦理農業部「2024年台灣農產節專案」，與現代百貨合作，在12家分店進行促銷活動，活動第一天就有許多民眾排隊等候搶買限量特價愛文芒果。其中汝矣島、新村、D-cube、千戶、板橋、忠清、彌阿、木洞、KINTEX等9家規模較大分店也規劃在週末進行試吃活動。

除愛文芒果外，現場也展銷台灣鳳梨，人氣不受先前媒體報導部分銷韓鳳梨檢出象鼻蟲科幼蟲影響。貿協告訴中央社記者，目前韓國海關抽驗台灣輸韓水果措施如常，正常抽驗通過後即可進口。

貿協指出，台灣芒果及鳳梨進口至韓國的關稅稅率皆為30%，相較其他與韓國簽有自由貿易協定（FTA）國家的水果缺乏價格競爭力，但近期得益於韓國政府的關稅減免措施，有利台灣水果銷韓，今年銷韓水果量有望再成長。

韓國政府為穩定國內物價，去年8月起對109項產品採取關稅減免措施，其中也包括鳳梨等海外進口水果，原先預定在今年6月底截止，日前宣布延長至9月。（編輯：高照芬）1130607