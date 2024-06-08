早安世界》端午節連假首日國道10路段恐壅塞 蘇花路廊估湧南下最大車潮

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端午節連假高乘載時間一次看 首日國道10路段恐壅塞

8日是端午節連假首日，交通部高速公路局指出，預估國道有10個路段車多壅塞，西部國道南下上午8時就可能出現車潮，國5則預估清晨出現、下午才會紓解。高乘載管制時段為9日與10日下午1時至6時，範圍包括國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道。蘇花路廊估計8日上午8時起湧現南下最大車潮，壅塞情形預計持續至中午12時後緩解。（看完整報導）

黃仁勳與AI炒熱COMPUTEX話題 4天8.51萬人次參訪年增7成

2024年台北國際電腦展（COMPUTEX）7日落幕，期間邀請輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰等晶片大廠高層來台演講，展覽不僅呈現AI應用百花齊放，也顯示台灣產業供應鏈位居全球關鍵地位。主辦單位外貿協會表示，4天展期間共吸引8萬5179人次的資通訊產業買主及專業人士，較去年成長7成，主要參觀者來自日本、美國、中國、韓國、香港為前5大地區。（看完整報導）

台南女兒回鄉演講 AMD蘇姿丰：台灣是運算的中心

晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰時隔10年回到台南，7日在父親陪同下出席南方半導體論壇表示，AI是過去50年來最重要的科技，現在生活各方面都需要算力，「台灣是唯一一個你說CoWoS，大家都知道是什麼的地方」，她認為台灣就是運算的中心，在供應鏈扮演非常重要角色。（看完整報導）

國中會考5A6級分全國712人 寫作滿分樣卷探討媒體「標題殺」

台師大心測中心7日公布113年國中教育會考統計數據，全國共有712人獲得最高的5科精熟、寫作6級分（5A、6級分），占全部考生0.38%，較去年0.27%略增。今年寫作測驗讓考生探究「標題」的設計、背後反映的現象，有考生寫到誤信廣告，差點被拐去東南亞當詐騙集團，或是家人誤信股票文案，入場慘被套牢。（看完整報導）

諾曼第登陸80週年拜登矢言不背棄烏克蘭 澤倫斯基與老兵相擁互讚英雄

1944年6月6日，超過15萬名盟軍在法國西北部諾曼第5處海灘登陸，力圖驅逐納粹德國軍隊。法國今年盛大紀念諾曼第登陸80週年，東道主法國總統馬克宏 、美國總統拜登、英國國王查爾斯三世、加拿大總理杜魯道等人6日出席活動，拜登疾呼捍衛民主自由，烏克蘭總統澤倫斯基與老兵互讚英雄令人動容。（看完整報導）

韓國三星電子成立55年首起罷工 員工「集體請假」

代表韓國科技巨擘三星電子數以萬計員工的主要工會負責人表示，三星電子員工7日展開公司1969年成立以來首次罷工。作為全球最大的記憶體晶片生產商，三星電子管理階層從1月以來一直與工會談判工資問題，但雙方未能縮小分歧。三星電子則在聲明中說，罷工對生產和商業活動沒有影響。（看完整報導）

SK崔泰源6日拜會魏哲家 與台積電合作AI晶片狠甩三星

SK集團指出，會長崔泰源6日拜訪台積電董事長魏哲家，雙方將加強在AI晶片方面合作。台積電證實崔泰源拜訪魏哲家的消息，不過並未進一步說明雙方商談內容。SK海力士為高頻寬記憶體（HBM）領導廠商，4月宣布與台積電簽署合作備忘錄，共同合作開發HBM4新世代記憶體，預計2026年量產。（看完整報導）

傅崐萁提覆議沒過就下台 卓榮泰：依憲法無辭職選項

針對行政院對國會職權修法提覆議，國民黨團總召傅崐萁表示，若覆議案沒成功，行政院長卓榮泰是否願負政治責任下台。卓榮泰7日回應，按憲法增修條文規定，行政院長沒有辭職選項。民進黨團總召柯建銘則說，憲法增修條文並無規定必須辭職，歡迎傅崐萁提不信任案、解散國會。（看完整報導）

張學友演唱會臨時停辦 不退票可換2025同價台北場

香港歌神張學友原訂7日起在台北小巨蛋舉辦「60+」演唱會，但張學友透過唱片公司表示，因為感染呼吸道融合病毒（RSV）只能停辦7、8、9日演唱會，對歌迷感到抱歉。主辦單位表示，購票者不退票可轉換成明年台北場同價位門票，7日場次退票者若提供來自雙北地區以外居住證明、交通票券購票證明可獲得補償。（看完整報導）

NBA總冠軍賽首戰塞爾蒂克擊敗獨行俠 布朗波辛吉斯合拿42分

美國職籃NBA總冠軍賽6日點燃戰火，塞爾蒂克靠布朗攻下22分，加上傷癒復出的波辛吉斯扮演板凳暴徒搶下20分，最終107比89擊退獨行俠，拿下首戰勝利，接下來將於美國當地時間9日繼續在主場迎戰獨行俠。（看完整報導）

開箱老照片》民進黨國代首提18歲選舉權修憲案

投票年齡明定於憲法條文，若想更改必須修憲，國民大會1994、1997年皆有國代提案降低投票年齡限制，但都未闖關成功。2004年起，民間團體以「18歲要繳稅、服兵役、負刑事責任，為什麼不能投票？」為訴求，發起倡議與行動。2022年立法院三讀通過18歲公民權修憲案，年底交由公民複決，是中華民國首次交付公民複決的修憲案。複決結果同意票雖大於不同意票，但未達投票權人之半數，而未通過。（看完整報導）

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