早安世界》端午過後各地高溫上看36度 15日前南部整天不定時降雨
端午過後各地高溫上看36度 15日前南部整天不定時降雨
過完端午節，中央氣象署指出，未來一週受西南風影響，南部整天不定時降雨，11日至14日南部及各山區午後有局部大雨，之後水氣漸減，太平洋高壓增強，各地高溫30到34度，上看36度。16、17日降雨時間縮短，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。（看完整報導）
中國籍男子駕船闖淡水河遭逮 專家：恐成新型態侵擾
一名中國籍男子疑因在通信軟體發表言論問題，9日上午駕船直衝淡水河。海巡署10日表示，此船名為「鴻津」，駕駛為年約60歲中國籍阮姓男子，阮男從200多公里外福建某漁港駕動力小船出發，直衝淡水海域。雷達9日上午9時許在淡水外海6浬發現鎖定，此船舶進入淡水河後於淡水渡船碼頭與交通船發生擦撞，並向趕抵的海巡人員表示要投誠。目前全案由海巡署及司法機關偵辦中。學者分析，雖無法證明是否由中國政府主導，但共軍可藉此事件間接研判台灣的防務漏洞，政府須謹慎應對是否有新型態侵擾。（看完整報導）
中國巴基斯坦稱聯大2758號不容挑戰 外交部斥荒唐：決議未提台灣
中國、巴基斯坦9日發布聯合聲明，稱「聯合國大會第2758號決議不容質疑和挑戰」，外交部10日指出，第2758號決議只處理中國在聯合國的代表權，隻字未提台灣，對於中華人民共和國及巴基斯坦昧於現實，刻意錯誤矮化中華民國主權地位，表達譴責與抗議。香港星島日報刊文分析，美方認為決議只解決聯合國代表權問題；中方則認為決議中的「中國」已包含台灣在內。這次中國與他國發表聯合聲明時首度強調聯大2758號決議，也是中美就詮釋決議再燃攻防戰。（看完整報導）
全球青鳥第2站巴黎接力 塞納河上力挺台灣民主
繼4日紐約時報廣場全球青鳥活動後，9日巴黎近百人接棒為青鳥串連第2站。巴黎青鳥活動在塞納河遊船上進行，從法國大革命的起源地巴士底廣場河畔出發，行經羅浮宮、巴黎聖母院等重要歷史地標。參與者告訴中央社，除向世界與國內傳達力挺民主自由的訊息外，也提前迎接國家隊選手參加巴黎奧運。（看完整報導）
基隆潮境公園路口坍方提前搶通 預計年底前完成邊坡復建
基隆市潮境公園平浪橋入口處台2線旁山壁3日下午崩塌，導致交通中斷，經連日搶修10日下午2時通車。公路局表示，通車初期會在平浪橋頭派遣人員全天候監看，預計年底前完成邊坡復建，之後會研議以自動化監測系統掌握邊坡狀態。（看完整報導）
莊春仁中藥廠涉製偽藥流向5縣市 1週內回收下架
位於台南的莊春仁生物科技製藥有限公司在非核准生產區域製造中藥產品，且藥品中含不明粉末，涉嫌製造偽藥，衛生福利部8日公告回收下架12批次產品，請民眾注意。衛福部中醫藥司10日表示，共12品項各約7到200多瓶不等，流向高雄、基隆等南北5縣市，本週內會完成回收下架工作，民眾手邊若有，別再吃，快退貨。（看完整報導）
歐洲議會選舉5大重點 極右勢力升、馬克宏陣營慘敗
歐洲議會議員改選自6日起荷蘭率先投票，到9日深夜義大利投票結束，完成歐盟27國5年一度、涵蓋3億7300萬選民的選舉。目前計票結果顯示，儘管中間派仍可在歐洲議會720席裡保有400多席過半，但右翼勢力大有斬獲，極右政黨在法國、義大利得票高居第一，在德國也衝上第二，歐盟各地的綠黨受挫尤其嚴重。法國總統馬克宏堪稱最大輸家，他領導的自由派政黨大敗，以致他旋即宣布解散國會與提前改選。（看完整報導）
金融時報：歐洲企業積極與中國脫鉤 正加速尋找替代方案
歐洲企業採購主管向英國金融時報指出，在歐盟準備加強審查中國商品的情況下，歐洲買家們正尋求減少對中國的依賴。與美企在政策限制下積極尋找新供應商不同的是，歐企專注於減少特定領域對中國商品的過度依賴。在美國帶頭與中國脫鉤下，減少對中依賴已成為目前歐企的大趨勢。（看完整報導）
超級電腦是什麼？AI運算為何不靠它不行？台灣布局一次看
輝達執行長黃仁勳、超微董事長暨總裁蘇姿丰等科技業巨頭來台灣參加台北國際電腦展，炒熱人工智慧（AI）話題。AI要落地應用必須仰賴「超級電腦」的龐大算力與速度。連黃仁勳都建議台灣投資建置的超級電腦，究竟有多超級、可帶來哪些貢獻、台灣最新布局為何？3大關鍵解析一次看。（看完整報導）
NBA總冠軍賽塞爾蒂克2連勝 哈勒戴砍26分率隊擊退獨行俠
NBA波士頓塞爾蒂克隊9日靠哈勒戴在第2節砍進11分、整場比賽攻下26分的帶領下逆轉戰局，最終105比98擊退達拉斯獨行俠，收下總冠軍賽的2連勝。塞爾蒂克隊目前在7戰4勝制的總冠軍賽以2比0領先，接下來將於美國當地時間12日（台灣時間13日）起，前往達拉斯獨行俠主場連打兩戰。（看完整報導）
開箱老照片》97歲黃海岱為金婚夫婦獻藝祝福
黃家布袋戲一脈相傳，從黃馬傳至黃海岱，黃家四代布袋戲傳奇，可說是一部台灣布袋戲史。黃海岱1901年生於雲林西螺，14歲隨父親的錦春園布袋戲班學藝，18歲出師行遍全台演出，25歲創立「五洲園」（揚名五洲之意），被尊稱「通天教主」、布袋戲「黃博士」。1997年（民國86年）6月11日：97歲的台灣布袋戲國寶黃海岱在全國文藝季「虎溪躍渡」系列活動中，演出「雙曲圓」戲碼，為金婚夫婦獻上祝福，博得滿堂彩。（看完整報導）
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- 早安世界》端午過後各地高溫上看36度 15日前南部整天不定時降雨2024/06/11 07:03
- 2024/06/10 07:19
- 2024/06/09 07:20
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