網傳線上課程獲利3億 葉丙成澄清：不是那數字

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（中央社記者陳至中台北13日電）教育部次長葉丙成今天首次到立法院備詢，會前接受媒體聯訪被問及，網傳他之前開授線上課程，獲利超過新台幣3億元。葉丙成澄清：「不是大家想到的那種數字。」會依法申報財產。

葉丙成今年5月從台灣大學電機系借調到教育部擔任次長，他是台灣翻轉教育的領頭羊之一，曾參與開創無界塾、PaGamO等創新教育機構和學習平台。他在台大教授的「簡報課」也相當受學生歡迎，後來也推出類似的線上課程。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部做「少子化趨勢下高教應如何經營、創新及提升競爭力」專案報告。葉丙成會前接受媒體聯訪，被問及網傳他線上課程獲利新台幣3億元的問題。

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葉丙成否認有獲利3億元，他解釋，很多線上課程剛開始上線時都有「早鳥價」，透過打3折、4折的方式吸引民眾，獲利不能直接以課程定價來算。他並強調，會依法進行財產申報，大家不用擔心。

另外，今天是葉丙成上任次長後，首次單獨到立法院教育及文化委員會備詢。他說，這是過去沒有過的經驗，會盡力向立委說明現行教育政策、遇到的問題和處理方式，也歡迎立委給予建議。（編輯：陳政偉）1130613