美國乳牛場H5N1疫情 疾管署修新流感通報定義

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（中央社記者曾以寧台北13日電）因應美國乳牛場高原性禽流感疫情，疾管署修訂新型A型流感通報定義，新增「符合急性呼吸道感染或急性結膜炎，且有禽流感A（H5N1）動物疫情接觸史」條件，自6月15日起實施。

美國近期爆發乳牛感染高病原性禽流感H5N1疫情，當地官員5月底通報美國第3起跟這波有關的人類染病案例，為密西根州1名農場工人，此人是該州第2起病例，4月出現的第1起病例則是在德州。

據日前外電報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）日前指出，前兩個病例只有結膜炎等輕微症狀，最新這例症狀包括咳嗽但未發燒、眼睛不適、眼睛分泌物多。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天對媒體表示，為因應美國乳牛場高病原性禽流感A（H5N1）疫情，並傳染至人類事件，已邀集農業部、食藥署及專家召開傳染病防治諮詢會流感防治組會議，針對國內新型A型流感防治工作進行盤點與討論，做出病例定義修訂建議。

曾淑慧說明，本次修訂新型A型流感傳染病病例定義暨防疫檢體採檢送驗事項，於臨床條件增列急性結膜炎，流行病學條件增加10日內有禽流感A（H5N1）動物疫情接觸史者。

另通報定義新增「符合急性呼吸道感染或急性結膜炎，且有禽流感A（H5N1）動物疫情接觸史」者；此外，採檢項目增加「結膜擦拭液」，適用於有急性結膜炎症狀者。

疾管署提醒臨床醫師，提高警覺，看診時確實詢問與紀錄個案之TOCC（含旅遊史、職業別、接觸史、是否群聚），針對符合通報定義個案進行採檢及通報。

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疾管署指出，世界衛生組織（WHO）針對新型A型流感評估，目前整體風險無顯著變化，各亞型禽流感病毒尚未具人際持續傳播能力，人傳人風險低。

疾管署提醒，民眾切勿飲用未經殺菌的生乳，禽畜從業人員工作時應佩戴適當個人防護裝備，如曾經接觸確定罹患禽流感動物，且於最後一次暴露後10日內出現急性呼吸道感染症狀（如發燒38度℃以上、咳嗽等）或急性結膜炎，請佩戴口罩儘速就醫，並告知物疫情接觸史。（編輯：陳清芳）1130613