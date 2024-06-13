客委會推客語輸入法 手機版App9月上線

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（中央社記者吳欣紜台北13日電）提升客家語言能見度，客委會推動客語輸入法，客委會主委古秀妃今天說，手機版本App將於9月上線，包含拼音、語音輸入方式，滿足手機使用者。

古秀妃今天在立法院內政委員會針對立委關心客語輸入法手機版進度時，做出上述表示。

為了方便民眾在電腦上繕打客語字，客家委員會製作包含客語特殊用字字型，且能以客語拼音、注音及倉頡等方式輸入法供下載。

外界關注客語輸入法手機App的進度，古秀妃表示，客語輸入法手機版本App預計9月上線，不論是iOS或Android作業系統的使用者屆時都可以下載使用。

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古秀妃也提到，由於建置輸入法必須先有大量的背景詞彙、語音資料庫等，因此App輸入會先以客語中較多人使用的兩個腔調為主，包含四縣腔及海陸腔先開始，其他腔調目前仍在建制中，預估還需要2年時間。

另外，由於客語中有許多特殊用字字型無法出現在手機系統上，古秀妃說，要解決這問題必須系統業者願意同步開發才能解決問題，目前仍在持續溝通中，輸入法App會先讓特殊字型以圖片顯示作為解決方式。（編輯：李淑華）1130613