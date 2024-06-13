清大畢業典禮6/15登場 邀林青霞致詞鼓勵學子

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（中央社記者魯鋼駿新竹市13日電）國立清華大學6月15日將舉行畢業典禮，校方表示，當天將邀請知名影星林青霞到場致詞，希望透過其人生故事給予即將畢業的學子們鼓勵與啟發。

清大今天向中央社記者表示，校長高為元在香港大學擔任副校長時認識林青霞，此次由高為元親自邀約，希望林青霞能到清大分享其人生故事，給即將畢業的學子鼓勵。

清大指出，林青霞從10多歲開始拍電影，經多年努力成為家喻戶曉的大明星，後來也在文壇上也取得成就，出版多本散文集，2023年獲香港大學頒發名譽社會科學博士學位，也獲頒第60屆金馬獎終身成就獎。

清大表示，林青霞光鮮亮麗，但成長過程一定克服許多困難才能達到如今成就，希望這些故事能為學子帶來鼓勵與啟示。

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有關畢業典禮流程，清大指出，活動將於15日在清大體育館舉行，表定上午10時由校長高為元致詞，接著邀請貴賓林青霞上台勉勵學子，後續還有頒發學位證書、播放師長祝福影片、唱校歌等流程。

林青霞1970年代初以電影「窗外」進影壇，陸續演出瓊瑤作品「我是一片雲」及「一顆紅豆」等，曾以「碧血黃花」及「慧眼識英雄」提名金馬影后，並以「滾滾紅塵」斬獲第27屆金馬獎最佳女主角獎。（編輯：方沛清）1130613