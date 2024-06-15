全國大南瓜賽 657台斤南瓜奪冠

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（中央社記者楊侃儒新北15日電）南瓜是淡水代表性農產，舉辦13年的全國大南瓜比賽今天登場，超過150名農友參賽。來自三芝區農友陳灯燃種出的657台斤大南瓜奪下重量組冠軍，獲得獎金新台幣8萬6000元。

全國大南瓜比賽今天在淡水金色水岸廣場登場，今年重量組由陳灯燃拿下冠軍、創意組冠軍吳振華、品質組冠軍楊清吉，食用南瓜品質組冠軍盧允稻。淡水區農會指出，全國大南瓜比賽辦理進入第13年，包含淡水、五股、三芝、深坑等區，連桃園觀音區農友也來參賽，超過150名農友參賽。

新北市農業局新聞稿表示，65歲陳灯燃種出重量657台斤大南瓜，他與南瓜前輩林建訓是多年好友，在林建訓介紹下加入栽培大南瓜行列，陳灯燃採露天栽培，因擔心南瓜受日曬而破裂，向林建訓學習搭設簡易網架並覆蓋棉被，確保南瓜外觀完整。

陳灯燃民國102年就參加比賽，今年首度拿到冠軍，他說，種出巨大南瓜沒有捷徑，就是每天細心照顧，隨時關注水分、養分是否充足，同時透過手工壓蔓確保養分充分吸收。

農業局數據，新北市南瓜種植面積自106年至今成長30%，從111年起成為北台灣南瓜種植面積及產量最多縣市，也讓淡水區南瓜種植面積從7公頃成長為77公頃，產量從103公噸成長至1246公噸，增加超過10倍，成為淡水代表性農產。

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新北市政府從101年起與農會合作辦理全國大南瓜比賽、結合在地業者開發料理，鼓勵在地店家使用栗子南瓜，更透過新北市各地區農會、26家小農鮮鋪以及19處希望市集販售淡水南瓜及加工商品，提高需求、拓寬通路雙管齊下，提高農民種植意願。

今明兩天在淡水金色水岸廣場展示獲勝南瓜，並有市集、南瓜DIY體驗、青農食農教育講座等活動，現場聚集30攤農產品市集，還有高達5公尺南瓜造型氣球供民眾拍照打卡。民眾在市集單一攤位消費滿300元，獲南瓜彩繪體驗券或抽獎券，可參加南瓜彩繪體驗（限額360名）或南瓜加工商品禮盒抽獎。（編輯：孫承武）1130615