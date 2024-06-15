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16日仍悶熱台東留意焚風 估花東高溫36度以上

2024/6/15 22:02（6/15 22:18 更新）
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台東地區15日天氣炎熱，許多民眾前往溪流泡水消暑。中央社記者盧太城台東攝 113年6月15日
台東地區15日天氣炎熱，許多民眾前往溪流泡水消暑。中央社記者盧太城台東攝 113年6月15日
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（中央社記者汪淑芬台北15日電）中央氣象署預報，明西南風強度比今天稍減弱，但各地仍悶熱，尤其花東地區高溫可能達攝氏36度以上。

氣象署預測，明天各地仍悶熱，高溫約32至34度，其中花蓮、台東可能有局部36度以上高溫，東南部地區要留意西南風沉降造成焚風。

氣象署持續發布高溫燈號資訊，明天中午前後，台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，花蓮縣為黃色燈號，高溫也可能達36度。

氣象署說，明天清晨至上午，西半部地區及澎湖有局部短暫陣雨，預估中南部降雨會逐漸減少，由於金門、馬祖地區較靠近鋒面，易有短暫陣雨或雷雨，並可能出現局部大雨，其他地區為多雲到晴，午後熱力作用，北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，北部及東北部山區可能有局部大雨。（編輯：李亨山）1130615

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