早安世界》苗栗以南週末降雨機率高 台東焚風影響防38度極高溫
苗栗以南週末降雨機率高 台東焚風影響防38度極高溫
15、16日受到西南風影響，迎風面苗栗縣以南地區降雨機率較高，須留意易有短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風。溫度方面，沒下雨時天氣悶熱，台東縣可能有焚風並出現攝氏38度極高溫，雙北及花蓮縣可能有36度高溫。（看完整報導）
鴻海奔逾16年高點、重電有勁 台股再創高收22504點
台股14日收盤再創新高，鴻海、重電、航運族群等盤中點火衝鋒，金融翻紅勁揚，代表中小型股的櫃買OTC指數穩盤，台股加權指數盤中一路挺進揚升，上漲192.68點，終場收22504.72點，續創盤中和收盤歷史新高。受AI伺服器和蘋果加入AI應用等消息激勵，鴻海午盤最高觸198.5元，續創2008年1月以來波段高點，終場上漲3.13%收在198元，也創下2007年12月31日以來、逾16年高點。（看完整報導）
時代雜誌專訪蕭美琴提混血背景 稱「擔任台美橋梁的最佳人選」
美國時代雜誌日前專訪副總統蕭美琴，提及她的混血背景，認為是擔任台美間橋梁的最佳人選，並列舉蕭美琴擔任駐美代表時期所取得的成就，像是出席拜登的就職典禮，成為1979年以來第一位參加美國總統就職典禮的台灣官員，以及簽署了台美21世紀貿易倡議。時代雜誌還說蕭美琴身段柔軟，與中國的「戰狼外交」截然不同，在極度壁壘分明的美國政壇不同陣營間都擄獲粉絲。談及兩岸，蕭美琴說我們一直擔心中國的挑釁，但台灣將是負責任的一方來維持和平穩定的現狀。（看完整報導）
空軍退役上校劉聖恕當共諜吸收軍官 判刑20年定讞
前空軍上校劉聖恕於民國102年間退伍後，轉往中國經商期間遭中國情治單位吸收，返台後藉由自己的軍中人脈滲透國軍，拉攏現役及退役海軍、空軍軍官，為中國刺探台灣軍情，高雄高分院依國家機密保護法判處劉聖恕有期徒刑20年，並沒收犯罪所得1670萬9000元，13日最高法院駁回上訴定讞。（看完整報導）
SMA健保給付取消限制 最快8月1日上路
健保署研議脊髓性肌肉萎縮症（SMA）藥物擴大給付，3月間專家會議同意取消限制，不以運動功能為門檻，全台約400名患者皆可使用健保藥物，最快5月上路，但至今6月仍無下文，病友團體質疑政策跳票。健保署長石崇良14日表示正在議價中，預計6月藥物共擬會討論，若順利最快8月1日上路。石崇良直言，SMA相關藥物價格高昂，在有限預算下，努力與廠商議價，因涉及全世界藥價問題，台灣廠商還得向國外總部爭取，雙方都希望儘快讓病患得到照顧。（看完整報導）
全球最強護照新加坡榜首 台灣第69名
全球簽證指南網站VisaGuide.World參照各種因素，評估全球199個國家和地區護照並為其排名，近日公布截至今年6月的排行，新加坡位居榜首，可免簽進入159國，也能以電子旅行證（eTA）進入9國；日本排名第13，可免簽進入143國；南韓第31名，可免簽進入139國；台灣第69名，能免簽證進入100國，排名比去年12月上升1名。（看完整報導）
日本修法外國勞工培養特定技能可長期居留 預計2027年前上路
日本為了取代現有的「技能實習制度」，創設以培育及確保外國人才為目的的「育成就勞制度」相關修法，14日獲參議院全體會議多數贊同表決通過。「育成就勞」著眼解決日本國內人手不足問題，利用3年時間培育外國人達到一定技能水準，並促使擁有可長期工作居留資格的「特定技能」，預估將於2027年前正式上路，新制上路後，現行最長工作5年就必須返回母國的技能實習制度將隨之終止。（看完整報導）
歐媒：G7領袖6人跛鴨 峰會更像畢旅而非展領導力
七大工業國集團領袖13日在義大利舉行峰會，外媒指出，這屆G7峰會除了東道主義大利總理梅洛尼氣勢正旺，多數與會領袖正為選舉或國內危機分神，或執政下來灰頭土臉，瀕臨權力不保，星光慘澹的聚會反映出西方世界正經歷的政治地震。峰會上，G7領袖達成共識，向烏克蘭發放新一筆約500億美元貸款，這筆貸款將由西方持有的近3000億美元俄國被凍資產的孳息與利潤償還。（看完整報導）
綠營覆議案全台宣講花蓮開跑 林右昌籲藍白懸崖勒馬
立法院21日將對國會職權修法覆議案進行議決，藍綠陣營把握關鍵週末下鄉宣講，民眾黨主席柯文哲更主張電視辯論。民進黨「反濫權、護民主」宣講首發場14日在花蓮舉行，秘書長林右昌指出，支持行政院的覆議案就是支持辯論、支持民主的討論，呼籲藍白懸崖勒馬。對於柯文哲主張電視辯論，林右昌說很簡單，下週議決覆議案民眾黨直接投下贊成票，大家一起到委員會好好地討論辯論，最好辯論的地方，就是在立法院的委員會。（看完整報導）
鋰電池起火怎麼辦？手機別邊睡邊充電 安全須知一次看
新北市土城區13日凌晨住宅火警，3人命喪火窟，消防局指出，火場客廳的一角有些充電的鋰電池，依據起火戶敘述，電池爆炸時有初步救災，但火勢發展很快造成傷亡。近年消費電子產品普及，鋰電池應用範圍越來越廣泛，哪些產品含鋰電池？充電時有哪些NG行為？如果不慎起火又該怎麼辦？中央社整理相關資訊帶你一次了解。（看完整報導）
開箱老照片》飛歌案催生工安改革
1960年代正值台灣經濟起飛，政府積極鼓勵外商來台投資，美商台灣飛歌電子公司是「外商投資條例」施行後第一家享受保稅制度的跨國公司。飛歌選定在台北縣（今新北市）淡水鎮竹圍里設立電子廠，1966年6月15日，美國飛歌公司董事長費克斯主持台灣飛歌公司電子工廠落成典禮。1972年發生女工中毒事件，數十人住院，其中5位不幸過世。此事件催生了「勞工安全衛生法」訂定。（看完整報導）
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- 早安世界》苗栗以南週末降雨機率高 台東焚風影響防38度極高溫2024/06/15 07:16
- 2024/06/14 07:19
- 2024/06/13 07:13
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