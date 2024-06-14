歐媒：G7領袖6人跛鴨 峰會更像畢旅而非展領導力

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（中央社羅馬13日綜合外電報導）七大工業國集團領袖正在義大利峰會，與會者一字排開除東道主義大利總理梅洛尼氣勢正旺，美、英、法、日、德、加6國領袖都逢挫敗，讓峰會更像最後晚餐而非展現西方力量。

政治新聞網站Politico指出，這屆在義大利南部博爾戈埃格納齊亞（Borgo Egnazia）濱海度假飯店舉行的G7峰會可謂近年陣容最弱的一屆，多數與會領袖正為選舉或國內危機分神，或執政下來灰頭土臉，瀕臨權力不保。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和英國首相蘇納克（Rishi Sunak）都在為國會提前選舉做最後奮力一搏。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）所屬的社民黨在上週的歐洲議會選舉慘敗給極右翼政黨，位子岌岌可危。

已掌權9年的加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）曾公開談到要辭去這個「瘋狂」的職位。

在日本執政的自民黨今年9月舉行總裁選舉，但目前首相岸田文雄的個人支持率已跌到谷底。

81歲的美國總統拜登也好不到哪去。再過兩週就要與前總統川普展開第一次總統選舉關鍵辯論，然而部分民調顯示他仍落後川普，兒子韓特（Hunter Biden）近日又因非法擁槍案被定罪。

美國前駐北大西洋公約組織（NATO）大使達爾德（Ivo Daalder）說：「除梅洛尼（Giorgia Meloni）之外，G7峰會領袖們全都弱到不行…杜魯道可能贏不了下次選舉，拜登也有硬戰，蕭茲勢力大衰，馬克宏萎靡不振，蘇納克已徒具虛殼，岸田在國內也問題嚴峻。」

外媒調侃，G7領袖峰會合影，站C位的梅洛尼一枝獨秀兩旁另6名領袖都是跛鴨（lame ducks）。

梅洛尼在掌權兩年後，於日前歐洲議會選舉拉抬所屬極右派「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）得票率，正準備在歐盟塑造未來政策方向的過程中發揮關鍵影響力。

在義大利主導下，歐洲與美國官員數月來一直在談利用西方銀行凍結的俄羅斯資產貸款給烏克蘭，但協商過程並不平順。歐洲和美國無法就如何處理3000億美元俄羅斯被凍外匯存底達成協議；白宮最初希望全部沒收然後用於重建烏克蘭，但歐洲國家擔心此舉會破壞全球金融體系的穩定性。

在13日的峰會，G7領袖達成共識，向烏克蘭發放新一筆約500億美元貸款，這筆貸款將由西方持有的近3000億美元俄國被凍資產的孳息與利潤償還。

然而歐洲方面仍擔心，美國11月大選若是川普勝出，他恐不會是援烏抗俄的可靠盟友。

義大利國際社會科學自由大學（Luiss University）政治史教授奧西納（Giovanni Orsina）說，與美國等其他G7大國相比，義大利的影響力雖有限，但如今梅洛尼肯定極具份量，「如果她巧妙運作，她最終可在國際上獲致重大成就，把她重視的議題列入議程…執政兩年還能拿到選票的領袖可不多」。

紐約時報則直言，除梅洛尼之外，G7其餘6國領袖不是四面楚歌，就是備受挑戰或岌岌可危。如此星光慘澹的聚會反映出西方世界正經歷的政治地震，對本就已面臨諸多棘手挑戰的G7峰會而言恐怕不是什麼好兆頭，這一系列挑戰從俄烏戰爭到中國的全球經濟競爭等不一而足。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1130614