英國改革黨民調首次超車保守黨 工黨支持度獨占鰲頭

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（中央社倫敦14日綜合外電報導）線上民調業者「輿觀」（YouGov）的民調顯示，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）領導的保守黨支持度首度落後反移民的英國改革黨，「輿觀」稱這項發展是「巨大的轉變」。

這項在12日和13日進行的最新民調顯示，英國將在下個月舉行大選，脫歐派大將法拉吉（Nigel Farage）領導的英國改革黨（Reform UK）目前支持度19%，而保守黨（Conservative Party）只有18%，但兩黨都遠遠落後工黨（Labour Party）。

「輿觀」說，「值得注意的是，這些數據都在誤差範圍內，我們無法判斷英國改革黨是否能夠維持或拉大他們當下對於保守黨的相對優勢」。

儘管如此，「輿觀」還說：「法拉吉的英國改革黨與目前執政的保守黨並駕齊驅，這項事實對選情來說是一個巨大的轉變。」

民調顯示，在施凱爾（Keir Starmer）領導的工黨仍以37%的支持度領先。

有鑑於在民調中持續保持大幅領先，人們普遍認為施凱爾將成為下一任首相。

右翼激進分子法拉吉在昨天晚上的英國獨立電視台（ITV）辯論中說，他的政黨「現在是工黨的反對黨」。

保守黨執政14年來，在經歷前所未有的政治動盪後目前處境艱難，自2010年以來，英國經歷5位保守黨首相；但在2022年短短4個月內就換了3位保守黨首相。這在很大程度上是英國脫離歐盟過程曲折所導致。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1130614