英國工黨發布競選政見 訴求改變、穩定、成長

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（中央社記者陳韻聿倫敦13日專電）英國主要在野黨工黨今天發布競選政見，以「改變」為主軸，訴求以「均富」、「成長」和「穩定」代替保守黨過去14年執政下的「混亂」、區域發展不均、經濟與社會不正義，以及失靈的公共服務。

保守黨11日選擇在英格蘭東部北安普頓郡（Northamptonshire）一級方程式賽車（F1）英國賽程場地發布競選政見，象徵英國經濟已「轉彎」、即將加速前進，以及英國擁有一流科技、創新能力和競爭力。工黨今天則在曼徹斯特Co-op消費合作社集團總部發表政見。

不過，相較於保守黨的政見白皮書有76頁，工黨的則超過130頁，其中包括超過30張黨魁施凱爾（Keir Starmer）的照片。

施凱爾今天演說及回應媒體提問時，對政見具體內容的著墨較保守黨黨魁、首相蘇納克（Rishi Sunak）11日演說時少，以描繪「願景」為主，並透過分享「民眾心聲」，著重訴求不同於保守黨，工黨服務的是英國勞動大眾、專注於一般家庭真正關心的事，並要振興長久以來被忽視的社區和族群、讓地方可以實質影響中央決策，以及改變英國創造財富的方式和來源。

施凱爾今天未在演說端出「政策驚喜牛肉」。一般認為，這是為了盡可能減少給對手見縫插針攻擊的機會，以保住工黨目前領先保守黨多達20個百分點的民調優勢。

另一方面，工黨的政見也強調「企業友善」，有意凸顯工黨在經濟發展和財政規劃也值得信賴。施凱爾說，在他領導下，工黨政府不會調升個人所得稅、增值稅和國民保險提繳額，同時將遵循嚴格的公共支出規範。

工黨發布的5大執政使命為促進經濟成長、打造英國為潔淨能源強權、重大犯罪率減半、改革孩童照護和教育體系、打造經得起未來考驗的國民保健署（NHS）。

以這5大使命為基礎，工黨提出的承諾包括確保健保門診數增加、加開晚間和週末門診；凍漲企業稅，維持現行最高稅率25%，這也是目前七大工業國集團（G7）中最低；設立公有能源公司，發展潔淨能源，營收全民共享；增加社區警力、打擊反社會行為、增設社區青少年育樂中心；新招募6500位公立中學教師，特別是數學、英文等重點科目，以及每一所小學都供應免費早餐；加速興建150萬戶住房。

一如保守黨，施凱爾同意英國「外來移民太多」。不過，他認為英國勞動市場過度依賴移民的原因之一是英國勞動人口缺乏特定技能，而這必須透過教育補強。至於非法移民，他主張新設專責的邊境安全武裝單位，打擊相關犯罪組織。

為落實競選承諾，工黨預計透過向石油和天然氣大型企業徵收暴利稅、打擊逃漏稅及現行可合法避稅的「非稅務居籍」（non-dom）身分，以及取消私立學校增值稅減免優惠等方式籌措財源，預估可徵得約80億英鎊（約新台幣3300億元）。

值得一提的是，工黨擬將合法投票年齡下修至16歲。年輕世代是支持工黨的主要族群之一。

此外，工黨擬改革國會上議院，包括解除爵位世襲者在議院的投票權，並強制要求上議院議員於80歲屆齡退休，以及退休前需達成一定的出席率。

上議院由爵位世襲以及爵位不得世襲者組成，後者原則上應基於在不同專業領域的「功勳」封爵，但現實中仍有封爵浮濫的例子。

與保守黨有明顯差異的是，國防安全未成為工黨重點政見之一。（編輯：楊昭彥）1130614