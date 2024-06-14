G7峰會 美法與義大利就墮胎議題爭論不休

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（中央社義大利巴里13日綜合外電報導）義大利據信 試圖淡化七大工業國集團（G7）領導人關於墮胎的聲明，刪除提及「安全合法」墮胎的措辭，今天遭到美國和法國反對。

法新社報導，外交消息人士表示，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）一直試圖要修改去年日本G7峰會聲明中的措辭，激怒G7其他國家。義大利今年擔任G7輪值主席國。

一位不願透露姓名的美國政府官員今天表示，美國總統拜登「強烈認為，有關婦女健康和生育權利，我們至少必須採用在廣島所使用的措辭」。廣島是上次G7領導人舉行峰會的地方。

這名官員說：「公報將重申在廣島所作的承諾。」

隨後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）對義大利在墮胎議題上的立場表示遺憾。

當一名義大利記者問及此爭議時，馬克宏指出法國國會今年稍早投票通過將墮胎權納入憲法保障。

梅洛尼辦公室否認最終峰會聲明草案中移除了墮胎權，並表示正在與英國、加拿大、法國、德國、日本和美國協商。

一名消息人士昨天告訴法新社，自2021年以來，G7領導人的聲明中「一直提到『安全渠道』」，但梅洛尼不希望提及這樣的內容。

這名消息人士說：「她是唯一的一個，她在此議題上被孤立。但由於義大利是輪值主席國，其他國家決定不將其作為宣戰理由。」（譯者：陳昱婷/核稿：嚴思祺）1130614