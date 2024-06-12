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法選民不滿經濟、移民政策 盼極右派年輕黨魁出線

2024/6/12 09:31
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（中央社記者曾婷瑄巴黎11日專電）法國極右派政黨國民聯盟在歐洲議會選舉獲得超過執政黨2倍的票數，拿下全國93%選區。調查指出，不滿執政黨經濟、移民政策，以及國民聯盟年輕黨魁巴德拉的高人氣，都是選民想「換人做做看」的原因。

歐洲議會選舉落幕，極右翼黨派在許多歐盟會員國都是贏家，在法國、義大利與奧地利皆拔得頭籌。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）所屬的復興黨（Renaissance），得票率僅國民聯盟（RN）的一半不到，全法國93%的選區都被國民聯盟拿下。

面對慘輸，馬克宏於9日開票當晚意外宣布解散國會，並將於6月30日與7月7日舉行國會兩輪選舉，盼選民用新的國會大挫國民聯盟的氣勢。然而，若國民聯盟人氣不墜，復興黨很可能就要讓出總理位置，形成總統、總理不同黨的左右共治。

一場政治豪賭引發政壇大地震。面對國會解散提前選舉，各政黨嚴陣以待，討論策略準備應戰。

10日晚間社會黨、不屈法國、生態黨與共產黨等左翼政黨表示規劃合作，在第一輪選舉中共同推舉1位候選人。 然而生態黨歐洲議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）不滿與不屈法國的合作協議，考慮退出聯盟。

而傳統右派共和黨（LR）今天則史無前例宣布將與國民聯盟在國會選舉中合作，但不少黨內同僚無法接受，揚言出走。一切仍充滿未知數，使法國政壇處於大亂鬥的混戰狀態。

選後法媒走訪選民，以調查極右派大勝的原因。南部沃克呂斯省（Vaucluse）貝登里德鎮（Bédarrides），極右翼政黨總得票率近70%，為極右大票倉。

化名露西（Lucie）的選民在昨天法國藍色電台（France Bleu）在報導中表示，「只有他們（極右）有膽量說出事情哪裡不對。法國人已經受夠了。」而她最在意的議題是移民，「我們已經不在法國了，有太多混合，太過掉以輕心。」

珍妮維葉（Geneviève）則說，國民聯盟才可以對付購買力問題。她埋怨，「我已退休，但有時月底仍捉襟見肘。接下來天然氣又要漲，根本活不下去了。」

西南邊的吉倫特省（Gironde）國民聯盟的得票率也創新高，比上屆歐洲選舉高了7%。

不少人像柏納（Bernard）一樣，都是這輩子首次票投極右。他告訴BFM電視台：「老是一堆承諾，卻什麼也沒變。所以我這次決定要第一次投給國民聯盟，對結果也很開心。」

74歲的吉賽兒（Gisèle）對結果也不意外，「民眾不滿，一切都漲，天然氣、電力、汽油，有些人已入不敷出。」也有受訪者批評，當地因短租平台進駐房價大漲，有人租不起房，「票投極右就是對政府的懲罰。」

對政府不滿導致許多民眾想「換人做做看」。BFM電視台報導中就有選民對過去支持的執政黨和左翼非常失望，尚-馮索（Jean-François）說，「他們（極右）還沒執政過，我們無法評斷。讓他們做做看，我們就知道了。」

除了經濟、移民問題，以及想換人試試的論述外，國民聯盟主席、年僅28歲的政治新星巴德拉（Jordan Bardella）也成為政黨上位的原因。

2022年，巴德拉獲一面倒支持當選黨魁，成為領袖雷朋（Marine Le Pen）的接班人。長相斯文、身形健壯又充滿自信笑容的他，如今擄獲了一幫平常不太關注政治的年輕人的芳心。

根據世界報（Le Monde）4月底的民調顯示，18到24歲確定要投歐洲選舉的人中，有1/3表示傾向支持巴德拉。法國年輕選民一般都有反對極右的傳統，巴德拉大受年輕人歡迎的現象相當例外。

政治研究員米克塞爾（Anne Muxel）分析，民調是針對有意願去投票的選民，然而年輕人棄票率極高，10位年輕人中只有3人會去投票。「不是所有年輕一代都投給國民聯盟，但巴德拉成為名單首選的這個事實還是很具意義。」

巴德拉懂得經營社群媒體，論述冷靜清晰，很容易吸引觀眾注意。大打親和形象牌的他，所到之處都被民眾簇擁，許多年輕人甚至把「和他自拍」當作目標。

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20歲的克拉拉（Clara）和亞歷山大（Alexandre）不滿所住地區資源匱乏，向法媒說道，「年輕的巴德拉讓我們安心，他是我們這個世代的代言人，讓年輕人也想參與。」他們並表示，班上大多都支持國民聯盟，少數支持左翼。

米克塞爾分析，雷朋過去幾年來都一直打青年牌，「在演說中也向郊區青年、中低收入族群、無業者喊話。國民聯盟也是最向年輕人開放的政黨，雷朋把他們放在所有政黨名單上。而巴德拉就是這個策略的代表。」（編輯：陳慧萍）1130612

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